Почему бывших военнопленных триггерят праздники в гражданской жизни

Ткачова Марія
Бывший украинский военнопленный рассказал об условиях содержания и собственном опыте пережитых религиозных праздников в русской неволе.
По его словам, Пасха в плену не имела ничего общего с праздником. Вместо традиционной пищи пленным выдавали испорченные продукты — картофель с признаками порчи, непригодное к употреблению мясо и хлеб, поврежденный грызунами. Напитки, как отмечает военный, имели посторонний привкус, что делало их опасными для употребления.
Он рассказывает, что во время больших религиозных праздников, в частности, Пасхи и Рождества, пленные не получали никаких послаблений. Напротив — в эти дни, по его словам, усиливалось давление, включая физические насилия и применение электрошока.
Отдельно он обращает внимание на противоречие между заявлениями российской стороны о религиозности и фактическим отношением к пленникам. По его словам, людей могли наказывать даже за незнание определенных молитв или религиозные различия.
Военный также описывает постоянное чувство голода. В камерах, где содержалось несколько человек, пищи хронически не хватало, что приводило к конфликтам между самими пленными.
По его словам, они даже пытались создать собственную систему справедливого распределения пищи, однако со временем голод становился сильнее любых правил.
В результате длительного истощения его вес снизился до критических показателей. При росте 196 см она составляла не более 55 кг.
Он подчеркивает, что для него религиозные праздники теперь ассоциируются не с традициями, а с воспоминаниями о выживании. В то же время отмечает, что его собратья до сих пор остаются в плену и продолжают переживать те же условия.