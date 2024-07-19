Почему бегут с фронта: офицер назвал самые распространенные причины дезертирства

Украинские военнослужащие чаще всего самовольно покидают воинские части не из-за страха умереть, а из-за переутомления, конфликтов с командованием и семейных проблем, рассказал лейтенант ВСУ Николай Мельник.

В ВСУ тысячи случаев дезертирства. Фото из открытых источников

"В СЗЧ идут в основном солдаты и сержанты из боевых подразделений. Причины у всех разные: кого-то достало год сидеть без ротации, кто-то поссорился с командиром, у кого-то женщина устроила очередной скандал. Последняя причина – это 4/5 всех случаев. Но, как я отметил, мотивация "боюсь умирать" — не первична. Соответственно есть смысл бороться за ум и сердце солдата и его семьи. Психологи должны выполнять функции не просто хороших мальчиков и девушек в штабе, а ежедневно работать с личным составом и их семьями. Само ощущение несправедливости и незащищенности тыла заставляет солдат совершать позорное преступление", — заявил Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, бегство солдат с фронта – это огромная проблема для армии, которая становится все более ужасающей.

Военный отметил, что в 2022 году за СЗЧ было возбуждено около 6 тысяч уголовных производств, в 2023 году — около 15 тысяч, а за первую половину 2024 года уже возбуждено около 14 тысяч производств.

"Офицеры морально-психологического обеспечения не справятся, поскольку из-за давления бумажной армии они выполняют функции деловодов и редко могут поднять голову, чтобы поговорить с солдатом о патриотизме. Да и вообще немногие из них элементарно умеют говорить о таких вещах", — отметил офицер ВСУ.

Поэтому, добавил он, руководство Сухопутных войск должно как можно быстрее заняться решением очень сложной ситуации с личным составом пехоты.