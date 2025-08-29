Почему баллистику и «шахеды» становится все труднее сбивать: что произошло с украинской ПВО

Рубрики
Взрывы в Киеве и других украинских городах сигнализируют о том, что врагу все-таки удается обходить украинскую ПВО. Почему российскую баллистику становится все труднее сбивать? Действительно ли россияне модернизировали "Шахеды" и теперь их на порядок сложнее стало сбивать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире Radio NV, что Россия модифицирует свои баллистические ракеты, они становятся более маневренные, и их труднее сбивать.
По его словам, для нас самыми сложными с точки зрения сбивания являются баллистические ракеты, в частности сверхзвуковые "Кинжалы", которые на максимальной точке своей траектории имеют высокую скорость.
Он добавил, что трудно сбивать и "Искандеры", которые летят на скорости 3-4 маха.
Эксперт пояснил, что все эти ракеты имеют ограниченную возможность маневрировать на некоторых участках своей траектории, поэтому враг их модифицирует, делает более сложными для сбивания.
Авиационный эксперт и замгендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил в эфире общенационального телемарафона, что Россия адаптирует тактику применения ударных дронов, в частности "Шахедов", чтобы наносить массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Силам обороны нужно опережать врага инженерными решениями.
Храпчинский объяснил, что появление украинских дронов-перехватчиков заставило РФ искать новые маршруты для атак. По его словам, дроны могут заходить с разных направлений, в частности со стороны Беларуси.
По его словам, нынешних средств противодействия слишком мало: вражеские дроны долетают даже в западные области нашей страны. Для эффективной защиты необходимо создавать эшелонированную систему ПВО и увеличивать количество радиолокационных станций.
