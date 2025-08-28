Какова цель очередного смертельно удара РФ по Киеву: пробудит ли такой шаг США

В Киеве увеличилось количество погибших после удара РФ до 18 человек, в том числе 4 детей. Россияне в очередной раз бьют прицельно по мирному населению, наносят удары, которые никоим образом не могут привести к изменению ситуации на фронте. На циничный удар РФ уже отреагировали европейские партнеры и Китай, который, как всегда, призвал к эскалации войны и поиску дипломатических механизмов урегулирования "кризиса". Какова цель очередного удара РФ? Пробудит ли эта атака, наконец, США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Россия стремится показать, что именно она диктует правила окончания войны

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что цель нового удара россиян – продемонстрировать Европе и Соединенным Штатам, диктующим правила окончания войны россияне, а не украинцы.

"Это очередная пощечина Трампу, рассказывающему о том, что его уважает Путин и он будет соглашаться на те условия, которые предлагает Америка, но в результате он только продолжает террор. Причем террор откровенен с точными ракетами, попадающими в гражданские здания, где нет никакого намека даже на какие-либо военные объекты. Попадают в европейские институции, в посольства и многие другие организации, связанные с нашими партнерами", – отметил политолог.

Что касается того, пробудит ли такой шаг РФ Соединенные Штаты, то, по мнению Максима Джигуна, скорее всего – нет. Позиция США не изменится, потому что даже поражение американского бизнеса после того, как Украина подписала ресурсное соглашение с Соединенными Штатами, отнюдь не заставила Трампа резко отреагировать и осудить Российскую Федерацию. Есть большие сомнения, что сейчас что-то подобное произойдет.

"Соединенные Штаты сами себе дали сейчас срок в полгода на то, чтобы урегулировать войну, то есть, они сейчас довольно расслабленно чувствуют себя. И ожидают, как будет меняться динамика и на линии фронта, и в отношениях между Украиной и европейскими государствами – будет ли усиление поддержки. И в зависимости от этого будут дальше реагировать на эти поступки. Но я думаю, что эти две-три недели, которые в очередной раз дал Трамп, ни от чего в итоге не приведут. Потому что Россия, скорее всего, не сделает какой-нибудь очередной шаг. К примеру, скажет, что готова встречаться на уровне премьеров стран для того, чтобы обсудить параметры окончания войны. Все понимают, что это не приведет ни к какому результату. Однако для американского президента это будет выглядеть как определенный сдвиг и положительный прогресс. Поэтому я думаю, что, к сожалению, никакой реакции не будет", – констатировал эксперт.

Путин дал окончательный ответ – прекратит ли он воевать

Политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий отметил, что у России нет никакого военного смысла атаковать украинские города. Никакие атаки на Киев, Львов, Винницу или Полтаву не влияют на линию фронта.

"Единственное, для чего это делается – устрашение гражданского населения. Это и отличает тактику террора от умышленных убийств: убийца имеет целью убить кого-то конкретного, тогда как для террориста вообще не важно, кого он убивает. Напротив, важно, чтобы жертвы были случайны – дети, взрослые, женщины, мужчины, гражданские или военные – безразлично кто. Никто не должен чувствовать себя в безопасности", – отметил политик.

Николай Княжицкий отмечает, что Россия была и является государством-террористом. В учебниках истории любой страны мира Путин и путинская Россия будут представлены, как помешанная нация, сборище маньяков с российскими паспортами, для которых терроризм стал поводом для гордости, а "русский мир" превратился в чуму, приносящую только террор и смерти невинных людей. Заполярный ИГИЛ с верой в божество Путина и безнаказанность за убийства.

"Собственно, сегодня был ответ на вопрос, перестанет ли Путин воевать в ближайшее время? Он прекратит, только если Украина и мир заставят его прекратить. Других путей нет", – констатировал эксперт.

