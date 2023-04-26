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Почему армия РФ не может во всю использовать авиацию

Вокруг украинских границ Россия сконцентрировала до полутысячи истребителей

26 апреля 2023, 21:21
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Автор:

Моесеенко Валентина

Украинской армии удалось уничтожить около трети боевой авиации Российской Федерации. Об этом в Телеэфире сообщил авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро Антонов Константин Криволап, пишут "Комментарии".

Почему армия РФ не может во всю использовать авиацию

Военную авиацию РФ загнали под "аэродромный плинтус"

По его словам, российские самолеты уже давно боятся близко подлетать к подконтрольной Украине территории.


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Они уже 300 своих самолетов потеряли, и как бы дальше терять не хочется, хотя периодически они куда-нибудь нарываются на неприятности. Потихоньку, потихоньку, но вышибаем, не так быстро, как раньше, но выбиваем. В России, судя по всему, вокруг наших границ сконцентрировано 400-500 истребителей, истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков: Су-25 наверняка около 100 штук, семейства Су-27, Су-30, Су-34, Су-35 где-то штук по 100, и еще около 80 МиГ-29 есть. То есть вот такая авиационная армада страшного количества, которая не может ничего сделать, она не может завоевать господство в небе, потому что даже еще не получая в полном комплекте или в больших объемах западные системы ПВО, мы смогли загнать под "аэродромный плинтус", загнать эти все самолетики и вертолеты", — сказал Криволап.

Он отметил, что в РФ числилось около 1,5 тыс. самолетов, но накануне войны в строю было фактически 900, из которых 300 уничтожили украинские вооруженные силы.

“Принципиально что-то сделать иначе, чем они делают сейчас, оккупанты не смогут, потому что произошло усиление нашей системы ПВО, в том числе и тактической, непосредственно на поле боя. Возможно, незаметной была передача старых зенитных систем, но на них ставятся современные ракеты, которые поражают цели до 150 км”, — пояснил авиационный эксперт.

Криволап уверен, что преимущественного преимущества у России уже нет и не будет.

Как писали "Комментарии", Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России у границ НАТО разбился МиГ-31.



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