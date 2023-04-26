Почему армия РФ не может во всю использовать авиацию

Украинской армии удалось уничтожить около трети боевой авиации Российской Федерации. Об этом в Телеэфире сообщил авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро Антонов Константин Криволап, пишут "Комментарии".



Военную авиацию РФ загнали под "аэродромный плинтус"

По его словам, российские самолеты уже давно боятся близко подлетать к подконтрольной Украине территории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Они уже 300 своих самолетов потеряли, и как бы дальше терять не хочется, хотя периодически они куда-нибудь нарываются на неприятности. Потихоньку, потихоньку, но вышибаем, не так быстро, как раньше, но выбиваем. В России, судя по всему, вокруг наших границ сконцентрировано 400-500 истребителей, истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков: Су-25 наверняка около 100 штук, семейства Су-27, Су-30, Су-34, Су-35 где-то штук по 100, и еще около 80 МиГ-29 есть. То есть вот такая авиационная армада страшного количества, которая не может ничего сделать, она не может завоевать господство в небе, потому что даже еще не получая в полном комплекте или в больших объемах западные системы ПВО, мы смогли загнать под "аэродромный плинтус", загнать эти все самолетики и вертолеты", — сказал Криволап.

Он отметил, что в РФ числилось около 1,5 тыс. самолетов, но накануне войны в строю было фактически 900, из которых 300 уничтожили украинские вооруженные силы.

“Принципиально что-то сделать иначе, чем они делают сейчас, оккупанты не смогут, потому что произошло усиление нашей системы ПВО, в том числе и тактической, непосредственно на поле боя. Возможно, незаметной была передача старых зенитных систем, но на них ставятся современные ракеты, которые поражают цели до 150 км”, — пояснил авиационный эксперт.

Криволап уверен, что преимущественного преимущества у России уже нет и не будет.

Как писали "Комментарии", Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России у границ НАТО разбился МиГ-31.