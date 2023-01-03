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Почему американцы завидуют цифровизации ВСУ

Украина создала собственную разведывательно-информационную сеть для координации боевых подразделений на поле боя

сегодня, 20:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

Украинская разведывательно-информационная сеть оказалась дешевле и оперативнее аналогичной американской, на создание которой у Пентагона ушли десятилетия и миллиарды долларов. Западные СМИ рассказали, в чем ее преимущество над американскими аналогами, пишут "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

Почему американцы завидуют цифровизации ВСУ

Украина переплюнула США в своих технологиях

"Импровизированная киевская сеть из беспилотников, истребителей и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает его солдатам уровень интеллекта, координации и точности, позволяющий силам нарезать круги вокруг более многочисленной и вооруженной, но неуклюжей армии" – информируют международные издания.

Успешное создание украинской виртуальной командно-контрольной системы "с колес" демонстрирует Западу важные уроки, в частности, о необходимости экспериментировать и приобщать гражданских экспертов. А по словам британского подполковника, с 2014 года работавшего с вооруженными силами США и Украины над оборонной реформой Глена Гранта, бюрократические западные военные "слишком медленные и тяжелые", чтобы оперативно применять новые технические решения для решения задач на поле боя. Он добавил, что именно украинцы продемонстрировали, как можно оцифровать войну.

"Противник 20 лет готовился к полноценной технической войне. Мы же совершили технологический скачок за 10 месяцев, – заявил на днях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. – Эта работа до сих пор продолжается".

Американские журналисты восторженно пишут о том, как украинские солдаты "модифицируют готовые дроны", пристраивая их для сброса гранат на окопы врага, производят беспилотные автомобили с пулеметами и придумывают другие устройства. Отдельно упоминается система Delta, с помощью которой украинские командиры на поле боя в реальном времени получают разведданные от беспилотников и от корректировщиков из местных жителей. К слову, Delta – национальная военная система ситуационной осведомленности, которую используют Вооруженные силы Украины и Силы безопасности и обороны Украины; построена по стандартам НАТО, что позволяет вести сетево-центрическую войну.

"Это называется связанной войной, и благодаря жизненному опыту украинская армия станет передовой за всю историю", — заявил руководитель подразделения по разработке новых военных технологий в одной из бригад ВСУ Роман Перимов.

Еще одним из элементов успеха Украины в области военных инноваций есть то, что множество частных компаний и даже отдельные воинские части ведут собственные военно-технические разработки. В то же время, по словам бывшего офицера специальных операций США Брэд Хелси, в американской армии не удается быстро даже подписать стандартный контракт.

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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-pereplyunula-ssha-u-svoyih-tehnologiyah-cifrovizaciyi-armiyi-chomu-zazdryat-amerikanci-2236477.html
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