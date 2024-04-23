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Почему активно обсуждают угрозу стратегического прорыва с флангов: к востоку срочно перебрасывают резервы

Удержать много населенных пунктов на Донбассе будет очень тяжело, предупредил Михаил Жирохов.

23 апреля 2024, 21:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Положение в населенном пункте Очеретино Донецкой области остается и в дальнейшем непростым, склонность к тому, что оно будет только хуже, подчеркнул военный эксперт Михаил Жирохов.

Почему активно обсуждают угрозу стратегического прорыва с флангов: к востоку срочно перебрасывают резервы

Бои за Очеретино Донецкой области (фото из открытых источников)

"Так как такое продвижение дает огромные преимущества россиянам на флангах. И потому удержать другие населенные пункты, другую линию обороны будет очень тяжело", — сказал он во время эфира на Radio NV .

Военный аналитик сообщил, что для того, чтобы сдерживать захватчика украинское военное руководство опрокинуло резервы, но их не очень много, чтобы выбить врага с утраченных позиций.

"Потому что Очеретино — клешня. Это очень тяжело и очень непросто. Это прорыв уже не тактического, а стратегического уровня. И поэтому россияне, думаю, сейчас усилят свой удар", — завершил Михаил Жирохов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ официально объяснили ситуацию вблизи Очеретино. Немецкий журналист и аналитик открытых данных Юлиан Репке сообщил, что россияне прорвали линию фронта вблизи Авдеевки и вошли в Очеретино. Военные аналитики из Института изучения войны указали, что Россия одновременно начала наступление в трех точках на Авдеевском направлении, надеясь совершить масштабный прорыв и выйти на административные границы Донецкой области. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал о ситуации на фронте.

По словам военного, украинские силы контролируют большую часть Очеретиного и выбивают врага с других территорий поселка. Отметим, что 22 апреля, по данным Института изучения войны, россияне в центре поселка Очеретино установили свой флаг, однако населенный пункт не захватили полностью.

 



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