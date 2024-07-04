Побег за большие деньги: сколько тысяч украинцы платят за выезд из страны

В Украине значительно увеличилось количество попыток нелегально пересечь границу. Мужчины, которые хотят избежать мобилизации, готовы платить от $3,000 до $20,000, чтобы покинуть страну через посредников.

В Украине увеличивается число нелегальных пересечений границы

Спикер Государственной пограничной службы Украины, Андрей Демченко, рассказал, что пограничники сталкиваются с увеличением случаев незаконного пересечения границы. Например, недавно они остановили группу из 47 человек, каждый из которых пытался выехать на четырех микроавтобусах, заплатив до $18,500 за место.

"За последнее время мы видим такие дерзкие попытки именно преступных групп доставлять в границу группами людей. Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек, это может быть 30. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек", — рассказал он.

Как отметили в ГНСУ, среди пытавшихся незаконно пересечь границу были жители различных областей Украины, включая Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Ровенскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую. По данным службы, подобные попытки становятся все более смелыми и хорошо организованными.

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