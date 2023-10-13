Победы придется подождать: до какого года затянется война в Украине

О том, что война в Украине может закончится в этом или следующем году похоже никто уже не верит. Также глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "УП" намекнул, что до 2026 года у России точно хватит ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины. А, если же говорить о человеческом ресурсе, то с этим у путинского режима точно не будет проблем в ближайшем будущем. Действительно ли затягивания войны не избежать? Издание "Комментарии" разобралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Мы уже говорим о затяжной войне

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью "РБК-Украина" высказал мнение, что затяжная война – это не то, что может быть в перспективе. Она уже длится более полутора лет – это больше, чем все активные операции, которые проводились в XXI веке. Таким образом, это уже свершившийся факт.

Эксперт отметил, от того, сколько продлиться война будет зависеть ситуация на поле боя.

"Если мы будем иметь до конца года только определенные успехи на Южном направлении, это потребует продолжения и развития этого наступления. Тогда операция на Востоке откладывается – там мы будем вести сдерживающие оборонительные бои для того, чтобы не допустить возможной попытки противника прорваться", – отметил Грабский.

По его словам, пессимистическим сценарием для нас будет, если не сумеем получить серьезного продвижения, а закрепимся лишь на тех позициях, которые имеем сегодня. Если линия фронта не будет существенно изменена в 2023 и 2024 голах, то это еще больше отдалит мир и прекращение войны в Украине. Соответственно, боевые действия в таких условиях затягиваются вплоть до 2025 года.

"Если подытожить, то 2024 год выглядит таким, что он не станет окончательным годом нашей победы", – констатировал Сергей Грабский.

Мы дожмем россиян, но это будет не быстро

Глава добровольческого подразделения Хартия Всеволод Кожемяко в интервью Radio NV рассказал, что нет никаких других сценариев, кроме одного – затяжная война с Россией. Ярким подтверждением этого есть тот факт, что россияне "строят огромные заводы по производству дронов" и сейчас уже превосходят украинских военных "по дронам на некоторых направлениях". Если раньше ВСУ в разы превосходили оккупантов по количеству бесилотников, то теперь картина кардинально иная.

"И мы, общество должно готовиться к какой-то более длинной истории, чем многие мечтали, возможно. … Любой, кто там побывал, увидел, понимает, что это быстро не бывает. Просто надо так увидеть для того, чтобы понять, насколько это болезненно, насколько трудно делать эту работу. Каждый день люди делают работу, как мы с вами, ходим, приходим в студию. Каждый день люди встают, что-то делают, куда-то идут, что-то планируют. Где-то защищаются, где-то нападают, что-то разведывают. Это такой процесс, он очень [тяжелый]… Я не ожидаю, что россияне подорвутся и побегут", – отметил Всеволод Кожемяко.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли началось обострение на фронте – как это связано с войной на Ближнем Востоке.