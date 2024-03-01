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Победить Россию, не ведя против нее войны: Париж объяснил, готовится ли отправка войск в Украину

Глава МИД Сежурне озвучил позицию - Франция не будет отправлять войска в Украину

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Франция не будет отправлять свои войска в Украину для непосредственного участия в боевых действиях. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "France Inter" заявил министр иностранных дел страны Стефан Сежурне.

Победить Россию, не ведя против нее войны: Париж объяснил, готовится ли отправка войск в Украину

Армия Франции. Фото из открытых источников

"Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска", — сказал Сежурне.

Вместе с тем глава МИД Франции отметил, что "установлены четкие рамки: победить Россию, не ведя против нее войны".

"В этом контексте ничего не исключено", — отметил дипломат.

Сежурне добавил, что Владимир Путин усилил ядерную угрозу из-за того, что партнеры продолжают поддерживать Украину. По его словам, "есть форма торможения этой угрозы со стороны России".

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