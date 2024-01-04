По каким объектам россияне хотели ударить "Кинжалами": какую хитрость теперь использует РФ

Во время последней массированной атаки оккупанты выпустили по Украине сразу 10 ракет "Кинжалы", которые, к счастью удалось уничтожить еще в небе. По каким объектам могли лететь особенно ценные и дорогие ракеты РФ? И какую хитрость используют россияне, чтобы обойти украинскую ПВО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Для россиян "Кинжал" является ракетой-фетишем

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" заявил, что, запустив по Киеву сразу 10 ракет "Кинжал" россияне, вероятно, хотели уничтожить какие-то крайне важные цели.

"У россиян есть только 1 эскадрилья МиГ-31 — носителей ракет "Кинжал". И они использовали максимальное количество носителей, которые у них боеспособны, а это — 10, а не 12, для того, чтобы нанести удар по Киеву. Удары дронами, другими типами ракет были сопроводительными", — высказался Коваленко.

По его словам, для россиян удар "Кинжалами" действительно имели основное значение. Потому что это очень дефицитная и очень дорогая ракета. Это для них ракета-фетиш, которую якобы невозможно перехватить, а мы видим, как "невозможно".

"Эти ракеты они (ред. — россияне) используют по объектам, которые считают важными. Это точно была не подстанция или супермаркет. Это должно было быть очень важное здание. Офис президента на Банковой — возможно, Верховная Рада, Министерство обороны — вполне возможно. Но благодаря ПВО мы никогда не узнаем, какими были цели России", — пояснил обозреватель.

Эксперт подчеркнул, что "Кинжалы" очень сложно производить. Их РФ может выпускать единицы в месяц.

Модернизированные ракеты Х-101 существенно не влияют на работу ПВО

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" рассказал, что россияне начали использовать хитрость, модернизировав ракету Х-101. Эта модернизация нацелена на противодействие ПЗРК или ракет противовоздушных систем с тепловой головкой самонаведения.

"Модернизация ракеты Х-101, на которую россияне установили тепловые ловушки, появились в последних ударах по территории Украины. В частности, по Киеву. Обломки таких ракет наши специалисты уже разбирали и видели. Вчера я общался с директором Института судебных экспертиз Минюста, специалисты которого участвуют в анализе каждого удара. Он говорил, что действительно речь идет о дополнительных модулях, имеющих тепловые и специально отстреливающие устройства", — высказался эксперт.

Згурец заметил, что модернизация ракет X-101 с тепловыми ловушками может влиять только на работу переносных зенитно-ракетных комплексов.

"На работу тех же Gepard, которые уничтожают воздушные цели путем орудий или систем ПВО с другими системами наведения, модернизация ракет Х-101 никак не влияет. Вчерашний показатель в 85% сбитых ракет Х-101 подтверждает, что такая модернизация существенно не влияет на работу наших сил ПВО", — констатировал аналитик.

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