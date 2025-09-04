По каким целям можем ударить «Фламинго»: уничтожим ли Крымский мост

В сети и СМИ продолжает обсуждаться новая ракета "Фламинго". По каким целям самое вероятное использование этих ракет? Может ли ракета "Фламинго" уничтожить Крымский мост? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

С навигацией могут быть проблемы

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV" заявил, что в таких ракетах как "Фламинго" самой сложной частью является навигационная система.

"Потому что двигатели турбореактивные мы и раньше изготавливали для того же самолета L-39, который используется во "Фламинго". А вот с навигацией могут быть проблемы. Потому что это относительно новая ракета", — сказал Нарожный.

Эксперт пояснил, что Украина может использовать такие ракеты на относительно небольшом расстоянии из-за более простой системы обнаружения целей.

По словам Нарожного, на таком маленьком расстоянии мы можем запустить даже дрон, который просто пролетит и сделает видео, фото очень высокого разрешения. Для того, чтобы это было потом просто анализировать, а не делать спутниковые снимки где-то на территории России, гораздо будет сложнее все это будет.

"Какие-то исследования мы делаем, наносим удары по относительно простым, небольшим целям. Для того, чтобы потом исследовать и сказать — действительно ли мы попали в тот самый круг 14-15 метров, о котором заявляли разработчики, о той самой точности, которая нам нужна уже для ударов на расстояние в 2-3 тысячи километров", — добавил Нарожный.

У нас есть, чем поразить Крымский мост

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил в эфире общенационального телемарафона, что новые украинские ракеты "Фламинго" могут помочь уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост. Однако, отмечает эксперт, для такой задачи у Украины есть и другие "интересные решения".

"У нас есть подводник, средства поражения с таким же количеством полезной нагрузки. Поэтому, в принципе, я бы говорил "Кесарю — кесарево", то есть, что под каждую задачу есть свое оружие. Это — больше для выполнения ударов по производственным мощностям, по складам каким-то подземным, где надо сделать на самом деле проникающий удар. Да, это про "Фламинго", — отметил Храпчинский.

По его словам, "Фламинго" — это больше для стратегических задач, например уничтожить производственный цех в той же Алабуге, или Казанский авиационный или вертолетный заводы.

