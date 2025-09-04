По каким целям можем ударить «Фламинго»: уничтожим ли Крымский мост

Рубрики
Кравцев Сергей
В сети и СМИ продолжает обсуждаться новая ракета "Фламинго". По каким целям самое вероятное использование этих ракет? Может ли ракета "Фламинго" уничтожить Крымский мост? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников
Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV" заявил, что в таких ракетах как "Фламинго" самой сложной частью является навигационная система.
Эксперт пояснил, что Украина может использовать такие ракеты на относительно небольшом расстоянии из-за более простой системы обнаружения целей.
По словам Нарожного, на таком маленьком расстоянии мы можем запустить даже дрон, который просто пролетит и сделает видео, фото очень высокого разрешения. Для того, чтобы это было потом просто анализировать, а не делать спутниковые снимки где-то на территории России, гораздо будет сложнее все это будет.
Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил в эфире общенационального телемарафона, что новые украинские ракеты "Фламинго" могут помочь уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост. Однако, отмечает эксперт, для такой задачи у Украины есть и другие "интересные решения".
По его словам, "Фламинго" — это больше для стратегических задач, например уничтожить производственный цех в той же Алабуге, или Казанский авиационный или вертолетный заводы.
