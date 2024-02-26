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По-домашнему в Крыму больше не будет. ГУР готовит «сюрпризы» оккупантам

Для россиян во временно оккупированном Крыму готовят серию сюрпризов, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:20
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Ткачик Олеся
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В частности, Юсов рассказал, что речь идет не просто о "сюрпризе", а о целом комплексе "подарков", которые будут для врага очень ощутимыми. Разведчик подчеркнул, что для этого будут использованы не просто морские дроны или отдельно беспилотники. В этот раз, по его словам, все будет происходить более комплексно. Как результат, подчеркнул Юсов, эта серия мер будет способствовать тому, что Крым вернется домой.

По-домашнему в Крыму больше не будет. ГУР готовит «сюрпризы» оккупантам

Андрей Юсов

Кроме того, разведчик подчеркнул, что и по сей день на Крым пытались влиять комплексно. В частности, уже уничтожена треть Черноморского флота РФ, потоплен крейсер "Москва", освобожден остров Змеиный и возвращен "вышки Бойко".

Как подчеркнул Андрей Юсов, во время всех этих операций также проводилась комплексная работа. В частности, применялись дроны, была поддержка из воздуха. Кроме того, добавил он, свою работу проводили десантники и даже движение сопротивления, которое действует на временно оккупированных территориях.

"Это все части плана и замысла, которые поэтапно реализуются. И мы увидим в ближайшее время продолжение реализации таких операций",
– подчеркнул представитель разведчиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что гражданам РФ нужно как можно быстрее бежать из Крыма . Бойцы украинской разведки могут зайти на полуостров и устроить настоящий ужас. Такой совет россиянам дал руководитель спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Тимур.

Вместе с тем, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов подчеркивал, что россиянам в Крыму следует ожидать хлопка в этом году. Он не исключил, что могут быть нанесены удары по Крымскому мосту.





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