По-домашнему в Крыму больше не будет. ГУР готовит «сюрпризы» оккупантам

В частности, Юсов рассказал, что речь идет не просто о "сюрпризе", а о целом комплексе "подарков", которые будут для врага очень ощутимыми. Разведчик подчеркнул, что для этого будут использованы не просто морские дроны или отдельно беспилотники. В этот раз, по его словам, все будет происходить более комплексно. Как результат, подчеркнул Юсов, эта серия мер будет способствовать тому, что Крым вернется домой.

Андрей Юсов

Кроме того, разведчик подчеркнул, что и по сей день на Крым пытались влиять комплексно. В частности, уже уничтожена треть Черноморского флота РФ, потоплен крейсер "Москва", освобожден остров Змеиный и возвращен "вышки Бойко".

Как подчеркнул Андрей Юсов, во время всех этих операций также проводилась комплексная работа. В частности, применялись дроны, была поддержка из воздуха. Кроме того, добавил он, свою работу проводили десантники и даже движение сопротивления, которое действует на временно оккупированных территориях.

"Это все части плана и замысла, которые поэтапно реализуются. И мы увидим в ближайшее время продолжение реализации таких операций",

– подчеркнул представитель разведчиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что гражданам РФ нужно как можно быстрее бежать из Крыма . Бойцы украинской разведки могут зайти на полуостров и устроить настоящий ужас. Такой совет россиянам дал руководитель спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Тимур.

Вместе с тем, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов подчеркивал, что россиянам в Крыму следует ожидать хлопка в этом году. Он не исключил, что могут быть нанесены удары по Крымскому мосту.





