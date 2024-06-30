По $3000-4000 с каждой квартиры: украинцев шокировало сообщение о цене света

Вопросы энергоэффективности и платежей за электроэнергию действительно актуальны для Украины, особенно в контексте введения новых тарифов и необходимости внедрения энергосберегающих технологий. Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк высказался по поводу необходимости для украинцев устанавливать системы накопления электроэнергии для обеспечения себя электричеством во время отключений, а также отметил, что это будет связано с большими затратами, которые составляют примерно 3000-4000 долларов на квартиру. .

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Он сказал, что нужно покупать небольшую батарею, которая будет работать с анализатором. Прибор будет мониторить стоимость электроэнергии в конкретный момент и закупать ее по выгодным ценам. Электричество будет накапливаться и использоваться при отключении света. По его мнению, это вполне реально для украинцев и даже необходимо, потому что такова общеевропейская практика.



"Я бы сказал украинским потребителям так. То, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы, а вы недоплачивали десятилетия. Потому что тариф 1,40, тариф 2,40 ― он не покрывал стоимость электроэнергии вообще. То есть там была только стоимость доставки". Вот считайте, что вы сдавали деньги в банке, и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что я получу миллион хейта, я знаю, что денег нет, но вы их проели", ― сказал Павлюк.



Его заявление относительно "проеденных" денег украинцами за десятилетие недоплаты за электроэнергию вызвало разные реакции среди общественности. Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко выразил свое недовольство такой позицией, называя его "дичью".

Многие украинцы также выразили возмущение, спрашивая, почему эксперт не обратил внимания на другие проблемы, такие как низкие пенсии и проблемы с зарплатами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое поручение Зеленский дал правительству, чтобы украинцы получили облегчение со светом . Президент Зеленский провел совещание, которое в этот раз было посвящено только одной теме, волнующей абсолютно каждого украинца, речь идет о проблемах в энергетике.