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"Плотной" ПВО в Украине нет нигде: в Воздушных силах рассказали, есть ли в стране защита

Игнат заявил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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На территории нашей страны "плотной" ПВО в настоящее время нет нигде, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сегодня, 6 ноября, комментируя удар государства-агрессорки РФ по городу Одесса и Одесскому региону.

"Плотной" ПВО в Украине нет нигде: в Воздушных силах рассказали, есть ли в стране защита

ПВО в Украине (фото из открытых источников)

"Плотной" ПВО сейчас нет фактически нигде, так, чтобы и муха не пролетела. Постоянно усиливается ПВО", — рассказал Игнат во время эфира телемарафона " Единые новости ".


Как он утверждает, "плотность" — это прежде всего защита предприятий критической инфраструктуры, сюда входят: объекты энергетики, топливно-энергетического сектора, в южном регионе — это предприятия портовой и продовольственной инфраструктуры.

В южных регионах страны эффективно действуют так называемые мобильные огневые группы. Представитель говорит, что военные Сил обороны Украины должны подготовиться к вражеским атакам по объектам критической инфраструктуры и по стратегическим объектам.

"Понемногу поступает помощь, понемногу заходят новые номенклатуры вооружения, которые мы раньше не видели", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что нужно для ускорения контрнаступления ВСУ. Для ускоренного контрнаступления ВСУ требуется ПВО. РФ ведь сегодня контролирует украинское небо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Зеленского, пока россияне контролируют, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться быстро вперед. Так что украинский президент призвал партнеров дать нам ПВО на зиму.

Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ потеряла стратегический объект системы ПВО на западе Крыма. В странские защитники успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму. Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.

 



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