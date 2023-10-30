Плинский: Я работаю ведущим телемарафона. Никакой повестки не получал

Журналист Евгений Плинский о возможных попытках РФ дискредитировать ВСУ и готовности к защите страны. В украинском медиапространстве каждый день появляется немало фейковой информации, которую может распространять как российская пропаганда, так и мошенники внутри страны. Чтобы придать большую достоверность разнообразным "вбросам", используются национальные бренды, имена известных граждан Украины и т.д.

Журналист Евгений Плинский (фото из открытых источников)

Очередной фейк разоблачили на днях – якобы ведущий национального телемарафона Евгений Плинский начал вести "военный дневник" в Telegram. Однако журналист опроверг эту информацию, отметив, что никакие Telegram-каналы он не заводил и никакие военные дневники не ведет. А в комментарии добавил о своих предположениях, кто и почему мог создать фейковый Telegram-канал от его имени.

По мнению Евгения Плинского, некую медийную площадку могли создать либо мошенники, которые, прикрываясь медийными лицами, пытаются дискредитировать Силы обороны, либо это ответ российского игорного бизнеса, о котором журналист недавно проводил расследование.

“У меня нет информации, это ли месть. Я могу только проводить параллели, что после активизации моих расследований о российском игорном бизнесе стали появляться такие вещи. Это было после того, как мы в эфирах марафона начали поднимать тему усиления санкционного давления на Россию. Возможно, это связано”, — предположил журналист.

Что касается военной тематики, которую избрали вероятные мошенники, то Евгений Плинский отметил, что сейчас тема дискредитации Вооруженных сил для России очень актуальна. “Возможно был создан такой “дневник” от имени известного журналиста для того, чтобы там писать, например, какую-то фейковую информацию о Вооруженных силах, об отступлении, об обеспечении. Я не знаю, что там еще может быть. В стране война и для России важна эта дискредитация. Мне кажется именно поэтому это связано с военной тематикой”, — отметил журналист.

Относительно личного вступления в ряды Вооруженных сил Украины и защиты государства Евгений Плинский отметил, что каждый гражданин Украины в тот или иной момент приобщится к защите страны.

"Сейчас я работаю на национальном телемарафоне и пока не получал никаких повесток для того, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных сил. Однако я не от кого не скрываюсь и с первого дня войны веду национальный телемарафон. Кроме того, мои данные постоянно уточняют, у меня ведь есть аккредитация для работы на линии фронта. Так, раз в месяц мои документы актуализируют для этой аккредитации”, — уточнил журналист.