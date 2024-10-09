Плетенчук раскрыл новую тактику России для защиты Крымского моста

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Черновалова Кристина
Российские оккупационные силы сосредоточили значительные силы противовоздушной обороны вокруг Крымского моста, но основную роль в его защите теперь играют вертолеты. Это решение обусловлено тем, что охранять мост из воды они уже не могут, а использование авиации является сложным и дорогостоящим шагом. Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Общественного радио.
Спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук
По словам Плетенчука, россияне сделали акцент на защите моста с воздуха с помощью плотной противовоздушной обороны, дополненной вертолетами.
Отметим, что Крымский мост является ключевым для России, ведь через него осуществляется сообщение с оккупированным Крымом. Плетенчук подчеркнул, что этот объект важен не только с точки зрения логистики, но и для поддержания имиджа российских властей.
Интересно, что даже недавний пожар на нефтебазе, произошедший в Крыму, не вызвал такого уровня охраны, как защита Крымского моста. Это еще раз подтверждает, сколь важен этот мост для россиян как с технической, так и политической точки зрения.
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