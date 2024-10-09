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Плетенчук раскрыл новую тактику России для защиты Крымского моста

Усиленная охрана Крымского моста: Россия использует авиацию и ПВО

сегодня, 11:36
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Черновалова Кристина

Российские оккупационные силы сосредоточили значительные силы противовоздушной обороны вокруг Крымского моста, но основную роль в его защите теперь играют вертолеты. Это решение обусловлено тем, что охранять мост из воды они уже не могут, а использование авиации является сложным и дорогостоящим шагом. Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Общественного радио.

Плетенчук раскрыл новую тактику России для защиты Крымского моста

Спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук

По словам Плетенчука, россияне сделали акцент на защите моста с воздуха с помощью плотной противовоздушной обороны, дополненной вертолетами.

"Охранять мост авиацией значительно дороже и сложнее, но они это делают", — отметил он
.

Отметим, что Крымский мост является ключевым для России, ведь через него осуществляется сообщение с оккупированным Крымом. Плетенчук подчеркнул, что этот объект важен не только с точки зрения логистики, но и для поддержания имиджа российских властей.

Интересно, что даже недавний пожар на нефтебазе, произошедший в Крыму, не вызвал такого уровня охраны, как защита Крымского моста. Это еще раз подтверждает, сколь важен этот мост для россиян как с технической, так и политической точки зрения.

"Для них это основная артерия соединения с РФ, если смотреть на это с технической точки зрения. Даже недавно загоревшаяся нефтебаза они, кажется, охраняли не так серьезно".

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Источник: https://hromadske.radio/news/2024/10/09/rosiiany-okhoroniaiut-krymskyy-mist-z-aviatsii-shcho-dorozhche-ta-skladnishe-pletenchuk
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