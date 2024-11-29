Планируют ли США передать Украине ядерное оружие: на Западе озвучили прогноз

В мире снова усиливаются разговоры об угрозе применения ядерного оружия – не в последнюю очередь из-за новых угроз российского диктатора Владимира Путина в адрес Запада. В связи с этим участили разговоры и о возможности возвращения ядерного статуса Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Аналитики напоминают, что недавно Москва пошла на очередной радикальный шаг, когда внесла изменения в ядерную доктрину. Тогда Путин заявил, что Россия "оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе, если противник, который использует обычные вооружения, создаст критическую угрозу".

Однако в Соединенных Штатах Америки открестились от слухов о намерениях передать ядерное оружие Украине.

"Мы не планируем вооружать Украину ядерным оружием", – заявили в Белом доме в комментарии Newsweek.

Отметим, ранее британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, внештатный консультант оборонного комитета британского парламента Николас Драммонд предположил, что Соединенные Штаты могли бы вернуть Украине статус ядерной державы.

По его мнению, такое соглашение может быть заключено тайно. Позже – в случае необходимости – Киев может сделать России предупреждение: "У нас есть ядерное оружие, и, если вы на нас нападете, мы разбомбим Москву".

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия не решится применить ядерное оружие против Украины или стран Запада из-за слишком больших рисков для себя, считает эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Россия не решится атаковать Запад ракетами с ядерными боевыми частями. По Украине они могут стрелять только болванками так, как это было, когда они ударили ракетой "Орешник" по Днепру", — сказал Валерий Романенко.



