План закупок снарядов для Украины: кто в ЕС блокирует процесс

Польша выступила за срочную передачу боеприпасов Украине для борьбы с российской агрессией и призвала ЕС покупать снаряды там, где это можно сделать быстрее. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Польши Збигнев Рау, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Polskieradio".

Снаряды. Фото: из открытых источников

Глава МИД Польши отметил, что во время встречи министры стран Евросоюза обсудили план совместных закупок для украинской армии артиллерийских снарядов. Рау заявил, что ЕС должен как можно быстрее прийти к согласию по трехкомпонентному плану для предоставления Украине миллиона боеприпасов. По предварительной информации, ЕС не может принять план из-за второй части, предусматривающей закупку снарядов. Франция блокирует процесс и настаивает, чтобы боеприпасы покупали только у европейских компаний или использующих европейские комплектующие.

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Министр иностранных дел Польши упрекнул Францию и заявил, что Украину нужно обеспечить боеприпасами срочно.

"Боеприпасы для Украины нужно покупать там, где их можно купить... Конечно, европейским производителям следует предоставлять приоритет, но сейчас мы должны помочь Украине, покупая (боеприпасы, — ред.) везде, где это возможно, и такого мнения придерживалось абсолютное большинство министров иностранных дел ЕС", — заявил Глава МИД.

Также польский министр отметил, что ЕС продолжает обсуждать 11-й пакет санкций против России. По его словам, он будет принят не раньше мая.

Рау подчеркнул, что Польша выступает за введение запрета на импорт российских алмазов, а также санкций против причастных к депортации украинских детей.

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