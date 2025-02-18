"План Трампа" о партнерстве с Украиной: с чем просчитался Зеленский

Текст соглашения о партнерстве с Украиной, предоставленный Штатами, свидетельствует о попытке США взять под контроль половину природных ресурсов страны. Предложенный контракт является попыткой "прижать" ослабленную войной Украину сугубо ради коммерческих интересов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В распоряжении СМИ оказался проект предварительного соглашения с грифом "Привилегированный и конфиденциальный", датированный 7 февраля 2025 года.

Согласно проекту договора, США предлагают Украине сделку на 500 млрд долларов. Она предусматривает управление украинскими редкоземельными минералами, а также портами, инфраструктурой и большинством ресурсов, в частности нефтью и газом.

Кроме того, по документу, США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд для гарантии, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоду от восстановления Украины".

Издание отметило, что президент Зеленский сам предложил идею предоставления США прямой доли в украинских редкоземельных элементах и критически важных минералах во время визита в Trump Tower в сентябре прошлого года, надеясь сгладить путь для продолжения поставок вооружений. Он рассчитывал, что это приведет к тому, что американские компании начнут работать на местах, создавая политическую растяжку, которая будет сдерживать Владимира Путина от повторного нападения.

Некоторые минеральные бассейны находятся вблизи линии фронта на востоке Украины или на оккупированных Россией территориях. Зеленский подчеркнул опасность того, что стратегические запасы титана, вольфрама, урана, графита и редкоземельных металлов могут попасть в руки России.

"Если мы говорим о соглашении, то давайте заключать соглашение, мы только за", — сказал президент.

The Telegraph предполагает, что глава государства не ожидал, что столкнется с условиями, которые обычно накладываются на государства-агрессоры, потерпевшие поражение в войне. Также они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году, когда обе страны в конце концов стали чистыми получателями средств от союзников-победителей.

"Если этот проект примут, требования Трампа будут составлять большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, позже уменьшенные на Лондонской конференции в 1921 году и по плану Дауэса в 1924 году. В то же время он, похоже, готов полностью снять Россию с крючка", — пишет издание.

Кроме того, по соглашению, США получили бы 50% прибыли от добычи природных ресурсов и 50% от стоимости новых лицензий, если Украина выдала бы новые лицензии "третьим лицам".

Также Вашингтон будет иметь преимущественное право на покупку экспортируемых минералов. Соглашение регулируется законодательством Нью-Йорка, а США получают суверенный иммунитет. Американский фонд будет иметь исключительное право определять условия будущих инвестиционных проектов.

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