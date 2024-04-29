План РФ провалился: Telegram восстановил официальные боты ГУР и СБУ

Telegram восстановил официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "ЄВорог".

Telegram восстановил официальные боты ГУР и СБУ. Фото из открытых источников

"Помните: враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов: dovidka.info/botcheker", — отметили в центре.

Ранее стало известно, что Telegram заблокировал чат-бот Главного управления разведки Министерства обороны Украины и ряд других ботов, которые использовали военные.

Как говорится в официальном заявлении ГУР, руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе — "Главный бот разведки".

"Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало. Несмотря на блокировку нашего бота — ваши персональные данные в безопасности! Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных", — призвали в разведке.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Главное управление разведки Украины Минобороны заявило, что руководство мессенджера Telegram заблокировало ряд официальных чат-ботов, которыми пользуются украинские службы, в том числе и разведка. По этому поводу в Украине развернулись оживленные дискуссии. В частности, часть экспертов считают, что к такой блокировке привели непрофессиональные действия властей, угрожавших запретить Телеграмм в Украине.



