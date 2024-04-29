План РФ провалился: Telegram восстановил официальные боты ГУР и СБУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Telegram восстановил официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "ЄВорог".
Telegram восстановил официальные боты ГУР и СБУ. Фото из открытых источников
Ранее стало известно, что Telegram заблокировал чат-бот Главного управления разведки Министерства обороны Украины и ряд других ботов, которые использовали военные.
Как говорится в официальном заявлении ГУР, руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе — "Главный бот разведки".
Читайте также на портале "Комментарии" — почему в РФ идет поиск "козлов отпущения": чего боится Кремль.
Также издание "Комментарии" сообщало — Главное управление разведки Украины Минобороны заявило, что руководство мессенджера Telegram заблокировало ряд официальных чат-ботов, которыми пользуются украинские службы, в том числе и разведка. По этому поводу в Украине развернулись оживленные дискуссии. В частности, часть экспертов считают, что к такой блокировке привели непрофессиональные действия властей, угрожавших запретить Телеграмм в Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!