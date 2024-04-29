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Блокировка военных чат-ботов является только цветочками. Что ждет информпространство Украины

После того, как Телеграмм заблокировал военные чат-боты в обществе, началась дискуссия по поводу того, стоило ли угрожать закрытием канала. Мол, такие «непрофессиональные» действия уже нанесли ущерб государству

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Главное управление разведки Украины Минобороны заявило, что руководство мессенджера Telegram заблокировало ряд официальных чат-ботов, которыми пользуются украинские службы, в том числе и разведка. По этому поводу в Украине развернулись оживленные дискуссии. В частности, часть экспертов считают, что к такой блокировке привели непрофессиональные действия властей, угрожавших запретить Телеграмм в Украине.

Блокировка военных чат-ботов является только цветочками. Что ждет информпространство Украины

Телеграм заблокировал военные чат-боты

Однако аналитики считают, что думать так наивно. К примеру, политолог Михаил Басараб отметил, что думать, что Телеграмм не контролируется Россией — это то же, что верить в оппозиционную Ксению Собчак.

"Меня всегда удивляли украинцы, особенно украинские военные, которые считали "Телеграмм" безопасным каналом общения и обмена важной информацией. "Телеграмм" действительно глубоко проник в коммуникационную систему общества, но когда-то должен был прийти тот момент, в который придется выбирать между привычкой и безопасностью",
– отметил в Фейсбуке политолог.

При этом нардеп Виктория Сюмар отметила, что ее пугает некая критическая утрата критического мышления и погружения общества в пропаганду и примитивное черно-белое мышление.

Это легко делать при монопольном информационном пространстве. Пример – Телеграмм блокирует украинские военные чат-боты. Те, кто говорил об угрозе российского телеграмма и что эта бомба замедленного действия рано или поздно разорвется, получили полное подтверждение своих слов. Но нет, несколько украинских! ТГканалов передают "привет" именно тем, кто говорил об угрозах российского телеграмма из-за влияния на него ФСБ",
– написала в Фейсбуке нардеп.

По ее словам, как результат, многие люди серьезно начинают обсуждать, что это проблема в этой дискуссии, а не в том, что телеграммы выполняют пожелания ФСБ.

"Полное отсутствие логики. И люди нормально так хавают откровенное пропагандистское дерьмо в стиле ТГ каналов. И никому в голову даже не приходят, что ТГ каналы стали крупнейшим медиа-бизнесом в стране, и борются они сугубо за деньги, полностью наплевав на информационную безопасность",
– считает Сюмар.

При этом, по ее мнению, блокировка военных ботов – это только цветочки.

"Уверена, что впереди нас ждет много прорывных информационных операций россиян из-за столь популярного в Украине российского телеграмма. Если не будут сделаны выводы",
– подытожила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Телеграмм мог заблокировать военные чат-боты.




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Источник: comments.ua
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