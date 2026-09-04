Война в Украине входит в период, когда ситуация может измениться гораздо быстрее, чем кажется. До конца 2026 года осталось всего несколько месяцев, но именно в это время приходятся сразу несколько потенциально переломных факторов: возможное оживление переговоров, новая волна российских ударов по энергетике, усиление украинских атак по тылу РФ, борьба за инициативу на фронте и решение западных партнеров по дальнейшей военной поддержке. Каждый из этих факторов в отдельности способен повлиять на протекание противостояния, а их одновременное наложение может создать совершенно новую реальность. Какие пять событий способны кардинально изменить войну уже к концу 2026 г. и с какими позициями Украина и Россия войдут в следующий год? Портал "Комментарии" выяснил мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot считает, что первым фактором может стать массированный удар по энергетике. Если Россия разрушит критические узлы, это создаст гуманитарный кризис и давление на власть. Вторым — новое контрнаступление ВСУ, способное изменить ситуацию на фронте и вернуть стратегическую инициативу Украине.

Третьим переломным моментом может стать решение Запада о помощи. Сохранение или сокращение поддержки определит возможности Киева в войне. Четвертым фактором является дипломатическое давление: Кремль может попытаться навязать переговоры, используя усталость союзников. Пятым — внутренние процессы в России: политическая нестабильность или кризис режима способны изменить ход войны не менее боев на фронте.

Чат-бот Gemini уверен, что одним из факторов, способных изменить течение войны, может стать истощение российских запасов бронетехники и артиллерии. Если восстановление техники со склада перестанет компенсировать потери, Москве будет сложнее поддерживать темпы наступления. В то же время, технологическое преимущество Украины может обеспечить массовое использование автономных дронов с системами распознавания и донаведения. Еще одним фактором станет расширение дальнобойных ударов по военным объектам в глубине РФ, что заставит Кремль тратить больше ресурсов в защиту тыла.

Не менее важным может стать усугубление экономических проблем России из-за санкций, военных расходов и ударов по нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре. Это способно сократить ресурсы Кремля для продолжения войны. Наиболее непредсказуемый сценарий – внутриполитический кризис в РФ и возможный конфликт между влиятельными группами. Сочетание военного, технологического, экономического и внутреннего давления может существенно ухудшить позиции России уже к концу 2026 года.

Чат-бот ChatGPT считает, что к концу 2026 года ход войны может определить сразу несколько событий. Прежде всего, речь идет о реальном старте переговоров, ведь активизация дипломатии пока не означает, что Москва и Киев приблизились к компромиссу. Если сторонам при посредничестве США удастся найти хотя бы минимальную основу договоренностей, военно-политическая ситуация может быстро измениться. Вторым серьезным испытанием станет зимняя кампания России против украинской энергетики. Массированные удары по генерации и сетям способны создать дополнительное давление на Украину, особенно при дефиците средств ПВО. Третьим фактором может стать перелом в дальнобойной войне. Расширение украинских ударов по НПЗ, военным объектам, логистике и другим целям в российском тылу будет заставлять Кремль перебрасывать все большее количество ресурсов в их защиту.

Не менее важной будет ситуация непосредственно на фронте. Серьезный прорыв российских войск способен усилить переговорные позиции Москвы, в то время как стабилизация линии боевых действий или успешные украинские контроперации, напротив, могут вынудить Кремль пересмотреть свои расчеты. Пятым фактором станут решения США и Европы по дальнейшей военной поддержке Украины. Особое значение будут иметь поставки ракет для ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения.

Таким образом, все три модели ИИ уверены, что самый опасный сценарий — одновременное усиление российских атак, дефицит украинского ПВО и давление на Киев с требованием скорого соглашения. Лучший для Украины противоположный: стабилизация фронта, наращивание ударов по военно-экономическому потенциалу РФ и достаточная поддержка партнеров. Именно соотношение ресурсов до конца года может определить, кто войдет в 2027-м с более сильной переговорной позицией.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может столкнуться с одним из самых сложных периодов для противовоздушной обороны этой зимой из-за дефицита ракет-перехватчиков.