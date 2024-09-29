План победы Зеленского может стать очень опасным для Украины: какая причина

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что план победы Зеленского больше рассчитан на внутреннюю аудиторию Украины, из-за чего может стать опасным информационным мероприятием.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" высказался по поводу плана победы, который был представлен президенту США Джо Байдену. По его словам, эта инициатива власти "очень опасна", ведь больше направлена на Украину и ее население, чем на Запад.

"План был рассчитан на то, что украинцы будут думать, что Зеленский поедет в США, предложит план действий, нам быстро дадут все необходимое, и война закончится через несколько месяцев", — говорит Портников.

По его словам, некоторые люди начали воспринимать слова Зеленского реально, в частности, о скором окончании войны в Украине.

"Многие люди уже начали говорить, что война закончится через несколько месяцев и зачем готовиться к зиме без света. Это последствия таких информационных мероприятий", — сказал Портников.

Портников добавляет, что это стало проблемой, ведь, по его словам, власти 2,5 года вводят украинское общество в заблуждение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, как в США отреагировали на план победы, который в Вашингтоне представил президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали о реакции России на критику от Зеленского по поводу бразильско-китайской "мирной инициативы" окончания войны в Украине. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент Украины вел себя "по-хамски".