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План победы малореалистичен: какой пункт точно не выполнят партнеры

В ближайшей перспективе план победы Зеленского не будет выполнен, по крайней мере первый пункт из него

сегодня, 15:36
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Ткачик Олеся

Политолог Максим Яли считает, что "План победы" президента Владимира Зеленского очень приятно слышать украинцам, ведь он на бумаге выглядит реалистичным и справедливым.

План победы малореалистичен: какой пункт точно не выполнят партнеры

План победы

"Но на практике он по крайней мере пока выглядит малореалистичным начиная с первого пункта геополитического — приглашение Украины в НАТО "сейчас", — говорит политолог.

По его словам, даже президент Джо Байден на это не пойдет и исключал саму возможность даже обсуждать этот вопрос как до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, так и после.

"Что уж говорить о Трампе, если он победит на предстоящих выборых в США. И тем более о политических сателлитах Путина в ЕС — Орбане и Фицо, которые постоянно заявляют, что они не допустят этого, пока они у власти. И не только, говорят, но и демонстрируют на практике, блокируя сотрудничество Украины с НАТО в последние годы, если говорить о руководстве Венгрии", — говорит Яли.

Поэтому, добавляет он, и такую прохладную реакцию, если верить западным СМИ, встретил этот план и в Вашингтоне, во время визита Зеленского в США в сентябре, и в Брюсселе, и в других ключевых столицах ЕС, посещаемых Зеленским в последнее время.

"Поэтому продвигать его нужно, ведь он действительно залог устойчивого мира не только в Украине, но и в Европе и мире, как отметил президент Зеленский во время своего выступления в ВР. Но реализовать его на практике, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, будет крайне трудно", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные обратили внимание на то, что Зеленский предлагает не членство в НАТО прямо сейчас, а приглашение в эту организацию. Кроме того, они сомневаются, что Путин действительно боится НАТО.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zkG9VDMQDcJsQPh5vRqFFpB79iEKiXCSvr8TdFyHsB12Jph67E9QizXuDjuDNenyl&id=100004292079149
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