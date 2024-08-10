План окончания войны: есть ли он у Украины

В последнее время все больше разговоров о необходимости проведения мирных переговоров и окончания войны, однако ни у Украины, ни на Западе нет более-менее четкого видения окончания войны, считает политолог Олег Лесной.

Украина готова к переговорам. Фото из открытых источников

"В странах Запада, так же как и в Украине, есть не обоснованные ожидания типа "Трамп придет – порядок наведет!". Весь мир живет дедлайнами окончания войны. Все почему-то думают, что знают, когда наступит мир. Это ведь нонсенс. Я в шоке, когда слышу "Трамп придет и закончит войну" или "Гаррис станет президентом и мы победим". Наблюдая за Дональдом Трампом и его кандидатом в вице-президенты Джей Венсом, у меня создалось стойкое впечатление, что ни Трамп, ни Вэнс понятия не имеют, как закончить войну. Трамп думает, что позвонит Зеленскому и Путину, скажет им, чтобы кончали войну, и этого будет достаточно. Думающие люди прекрасно понимают, что это не сработает, и так не будет", — подчеркнул Олег Лесной.

По словам политолога, украинское общество не случайно стало жить иллюзорными ожиданиями, что война закончится до конца этого года.

"Дело в том, что соответствующие месседжи наше общество слышит отовсюду – и из-за границы, и от украинских горе-спикеров. Ожидание окончания войны в ноябре безосновательно, поскольку продиктовано эмоциями. В ноябре максимально возможно разве что начало переговорного процесса. Следует осознать, что никто не будет ни о чем договариваться с Джо Байденом, который в январе покинет президентский пост", — отметил эксперт.

По мнению политолога, инфантилизм стал распространенным явлением в мире, а эмоции возобладали над прагматикой.

"Создается впечатление, что мир сошел с ума и нигде нет запроса на серьезные разговоры. С людьми общаются как с детьми, озвучивая им, что они хотят слышать. Вместо этого с обществом нужно общаться как со взрослыми, чтобы подготовить его к взрослым вызовам", — добавил он.