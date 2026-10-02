План на 1000 ракет и бомб: NYT раскрыли тайный документ РФ о зимних ударах

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Недилько Ксения
Российская Федерация подготовила масштабную зимнюю кампанию воздушного террора, целью которой является коллапс украинской критической инфраструктуры и создание глубокого гуманитарного кризиса. Официальный Киев уже ознакомил европейских союзников с перехваченными секретными документами Кремля. Враг планирует применить около тысячи единиц мощного дальнобойного вооружения, чтобы оставить крупнейшие украинские города без тепла, света и водоснабжения, одновременно атаки уже фактически стартовали, об этом пишет The New York Times .
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно данным журналистских расследований, Россия решила не ждать первых серьезных заморозков и уже приступила к реализации своих агрессивных намерений, атаковав большие ТЭС. Главная опасность этой кампании состоит в том, что захватчики вооружились сверхзвуковыми баллистическими ракетами и реактивными дронами, крайне трудно перехватить системам ПВО. При этом под особым ударом оказалась ядерная генерация страны.
План Москвы заключается не в атаках на сами реакторы, а в разрушении логистических цепей:
Правительственная делегация Украины уже представила эти материалы международному сообществу, пытаясь привлечь дополнительную помощь.
По словам чиновника, под прицелом окажется широкая номенклатура объектов – от гидро- и теплоэлектростанций до локальных котельных в регионах.
Кроме энергетического сектора Кремль впервые готовит массированные рейды против систем водоснабжения и водоотведения Украины, используя управляемые авиабомбы и тяжелую баллистику. Ранее Россия не атаковала насосные и очистные сооружения в таких масштабах. Наибольшее беспокойство украинских чиновников вызывает то, что у государства ограниченные резервные возможности на случай длительного отключения городских водоканалов.
Российское командование определило приоритетные мишени для своих налетов:
И хотя западные журналисты отмечают, что не имеют возможности независимо верифицировать подлинность этих августовских документов, намерения Москвы совершенно очевидны. Сам глава Кремля Владимир Путин ранее открыто заявлял, что его армия готовит масштабные удары по украинским инфраструктурным объектам в зимний период, цинично называя это "ответом" на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в МО РФ назвали циничную причину ударов по мосту в Киеве.