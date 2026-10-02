План на 1000 ракет и бомб: NYT раскрыли тайный документ РФ о зимних ударах

Российская Федерация подготовила масштабную зимнюю кампанию воздушного террора, целью которой является коллапс украинской критической инфраструктуры и создание глубокого гуманитарного кризиса. Официальный Киев уже ознакомил европейских союзников с перехваченными секретными документами Кремля. Враг планирует применить около тысячи единиц мощного дальнобойного вооружения, чтобы оставить крупнейшие украинские города без тепла, света и водоснабжения, одновременно атаки уже фактически стартовали, об этом пишет The New York Times .

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Ставка на баллистику и изоляцию атомных станций

Согласно данным журналистских расследований, Россия решила не ждать первых серьезных заморозков и уже приступила к реализации своих агрессивных намерений, атаковав большие ТЭС. Главная опасность этой кампании состоит в том, что захватчики вооружились сверхзвуковыми баллистическими ракетами и реактивными дронами, крайне трудно перехватить системам ПВО. При этом под особым ударом оказалась ядерная генерация страны.

"Россия намерена принудительно остановить три действующих украинских атомных электростанции", — отмечают источники, ссылаясь на перехваченные материалы.

План Москвы заключается не в атаках на сами реакторы, а в разрушении логистических цепей:

"Для этого планируется выпустить десятки ракет по электрическим распределительным узлам, расположенным менее чем в миле от энергоблоков, связывающих АЭС с единой сетью страны".

Правительственная делегация Украины уже представила эти материалы международному сообществу, пытаясь привлечь дополнительную помощь.

"Этот перехваченный российский документ подробно описывает кампанию по последовательному уничтожению энергосистемы с помощью массированных волн ударов", — объяснил европейским партнерам в Париже министр энергетики Денис Шмигаль, демонстрируя копию планов врага.

По словам чиновника, под прицелом окажется широкая номенклатура объектов – от гидро- и теплоэлектростанций до локальных котельных в регионах.

Ограничение воды и блокировка мегаполисов

Кроме энергетического сектора Кремль впервые готовит массированные рейды против систем водоснабжения и водоотведения Украины, используя управляемые авиабомбы и тяжелую баллистику. Ранее Россия не атаковала насосные и очистные сооружения в таких масштабах. Наибольшее беспокойство украинских чиновников вызывает то, что у государства ограниченные резервные возможности на случай длительного отключения городских водоканалов.

"Конечная цель агрессора — полностью парализовать тыл и взорвать моральный дух населения", — отмечается в аналитической части отчета.

Российское командование определило приоритетные мишени для своих налетов:

"Киев, Одесса и Харьков определены ключевыми целями. Враг рассчитывает снизить объемы подачи электричества и отопления в этих мегаполисах до критических 10% нормы, а также полностью заблокировать работу канализационных сетей".

И хотя западные журналисты отмечают, что не имеют возможности независимо верифицировать подлинность этих августовских документов, намерения Москвы совершенно очевидны. Сам глава Кремля Владимир Путин ранее открыто заявлял, что его армия готовит масштабные удары по украинским инфраструктурным объектам в зимний период, цинично называя это "ответом" на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в МО РФ назвали циничную причину ударов по мосту в Киеве.