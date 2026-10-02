План на 1000 ракет і бомб: NYT розкрили таємний документ РФ про зимові удари

Російська Федерація підготувала масштабну зимову кампанію повітряного терору, метою якої є колапс української критичної інфраструктури та створення глибокої гуманітарної кризи. Офіційний Київ уже ознайомив європейських союзників із перехопленими секретними документами Кремля. Ворог планує застосувати близько тисячі одиниць потужного далекобійного озброєння, аби залишити найбільші українські міста без тепла, світла та водопостачання, водночас атаки вже фактично стартували, про це пише The New York Times.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Ставка на балістику та ізоляцію атомних станцій

Згідно з даними журналістських розслідувань, Росія вирішила не чекати перших серйозних заморозків і вже розпочала реалізацію своїх агресивних намірів, атакувавши великі ТЕС. Головна небезпека цієї кампанії полягає в тому, що загарбники озброїлися надзвуковими балістичними ракетами та реактивними дронами, які вкрай важко перехопити системам ППО. При цьому під особливим ударом опинилася ядерна генерація країни.

"Росія має чіткий намір примусово зупинити три діючі українські атомні електростанції", — зазначають джерела, посилаючись на перехоплені матеріали.

План Москви полягає не в атаках на самі реактори, а в руйнуванні логістичних ланцюгів:

"Для цього планується випустити десятки ракет по електричних розподільчих вузлах, розташованих менш ніж за милю від енергоблоків, які зв'язують АЕС із єдиною мережею країни".

Урядова делегація України вже презентувала ці матеріали міжнародній спільноті, намагаючись залучити додаткову допомогу.

"Цей перехоплений російський документ детально описує кампанію з послідовного знищення енергосистеми за допомогою масованих хвиль ударів", — пояснив європейським партнерам у Парижі міністр енергетики Денис Шмигаль, демонструючи копію планів ворога.

За словами посадовця, під прицілом опиниться широка номенклатура об'єктів — від гідро- та теплоелектростанцій до локальних котелень у регіонах.

Обмеження води та блокування мегаполісів

Окрім енергетичного сектору, Кремль уперше готує масовані рейди проти систем водопостачання та водовідведення України, використовуючи керовані авіабомби та важку балістику. Раніше Росія не атакувала насосні та очисні споруди у таких масштабах. Найбільше занепокоєння українських посадовців викликає те, що держава має обмежені резервні можливості на випадок тривалого відключення міських водоканалів.

"Кінцева мета агресора — повністю паралізувати тил і підірвати моральний дух населення", — наголошується в аналітичній частині звіту.

Російське командування визначило пріоритетні мішені для своїх нальотів:

"Київ, Одеса та Харків визначені ключовими цілями. Ворог розраховує знизити обсяги подачі електрики та опалення в цих мегаполісах до критичних 10% від норми, а також повністю заблокувати роботу каналізаційних мереж".

І хоча західні журналісти зауважують, що не мають можливості незалежно верифікувати автентичність цих серпневих документів, наміри Москви є цілком очевидними. Сам очільник Кремля Володимир Путін раніше відкрито заявляв, що його армія готує масштабні удари по українських інфраструктурних об'єктах у зимовий період, цинічно називаючи це "відповіддю" на атаки по російських нафтопереробних заводах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в МО РФ назвали цинічну причину ударів по мосту в Києві.