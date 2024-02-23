«Писают в штанишки». Эксперт рассказал, чего оккупанты боятся в захваченной Авдеевке

Как отметил Сергей Згурец, оккупанты напуганы действиями украинских операторов БПЛА, которые не останавливают активную слежку за действиями захватчиков в городе. По его словам, именно поэтому россияне боятся свободно передвигаться в Авдеевке.

Сергей Згурец

При этом эксперт утверждает, что ситуация на этом участке для оккупантов остается достаточно сложной и это при том, что они и дальше пытаются продавить линию обороны ВСУ на этом направлении. Згурец заявил, что действия захватчиков под Иваниковкой не имеют успехов, они несут значительные потери, благодаря сопротивлению украинских военных.

"Надо понимать, что дальнейшие боевые действия будут достаточно непростыми"

, – считает Згурец.

При этом он добавил, что самый сложный сейчас участок вокруг Марьинки. По его информации, там произошло 44 боестолкновения. А это, говорит эксперт, пиковое количество за определенный промежуток времени. Также он добавил, что россияне наносят массовые удары управляемыми авиабомбами по Кураховому. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что россияне пытаются масштабировать свою тактику. Сначала они хотят уничтожить город, а затем продвинуться дальше, добавил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о том, что после того, как россияне с огромными потерями захватили Авдеевку, они не пошли на оперативную паузу, а перегруппировались, и готовы к новому наступлению , заявил в эфире телемарафона представитель войск "Таврия", офицер Дмитрий Лыховий . По его словам, оккупанты за все время боев в Авдеевке потеряли 47 000 своих военных. Однако, говорит Лыховий, к сожалению, у России есть возможность использовать резервы. Именно поэтому, по его словам, активные боевые действия продолжаются.