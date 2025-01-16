Пхеньян не рассчитывал на такое перед отправкой войск в РФ: что происходит на Курщине

Перед отправкой войск КНДР в РФ диктатор Ким Чен Ын рассчитывал, что его армейская элита наберется опыта вести реальные бои. Но сейчас уже получается, что возвратятся обратно в КНДР немногие. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что треть военных, которых КНДР направила в Курскую область, уже погибли или были ранены. В частности, полковник, руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подтвердил такие данные. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Военные КНДР. Фото из открытых источников

В издании напомнили, что солдаты КНДР начали свои первые атаки на Курщине в декабре, маршируя по заснеженным полям, чтобы обстреливать украинские позиции. Несмотря на большие потери от украинских мин, артиллерии и дронов, северокорейские войска продолжали свое наступление.

"Атаки пехоты, в основном без поддержки бронетехники, не является уникальным северокорейским феноменом. Украинские беспилотники постоянно находятся везде, что делает практически невозможным прорыв прикрытия для российской и северокорейской техники. По словам одного российского блогера, танки "просто не доезжают до линии для начала атаки". Их расстреливают с беспилотников за много километров", — добавляют в Forbes.

В свою очередь именно пехота несет на себе основную тяжесть боев. В частности, более 200 северокорейцев были убиты или ранены во время первого штурма в Курской области.

"Один неудачный штурм в начале этого месяца мог привести к 400 российским жертвам на земле. К середине января 3800 из 12 000 военнослужащих северокорейского 11-го армейского корпуса были убиты, ранены или — что гораздо менее вероятно — попали в плен", — проанализировали эксперты.

В издании подытожили, что истощенный на треть 11-й армейский корпус КНДР может нуждаться в подкреплении.

"Неясно, взял ли Пхеньян на себя обязательства развернуть больше войск. Но северокорейский режим, безусловно, намерен это сделать. По сообщениям, Москва торгует ключевыми военными технологиями в обмен на дополнительную рабочую силу", – говорится в публикации.

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