Пхеньян начал поставлять Москве самую мощную артиллерию: о чем идет речь

Есть все основания полагать, что Северная Корея начала поставлять свои мощные артиллерийские системы Koksan для войны в Украине, где артиллерия остается ключевым фактором на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.

Артиллерийские системы Koksan. Фото: из открытых источников

По обновленным данным, Пхеньян передал России значительное количество артиллерийских орудий, кроме тысяч солдат, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Москвы. Это демонстрирует важную роль артиллерийских снарядов и ракет в этом конфликте.

Недавно в социальных сетях появились фотографии, показывающие, как северокорейские 170-мм самоходные гаубицы "Коксан" транспортируют по железной дороге через территорию России. Западные СМИ со ссылкой на южнокорейскую разведку подтверждают передачу этих систем, а также 240-мм реактивных установок залпового огня.

Эксперт Кан Касапоглу из Hudson Institute отметил, что "170-мм и 240-мм системы являются одними из самых мощных в распоряжении Северной Кореи". По его словам, "Коксан" имеет радиус действия 60 км и способен выпустить четыре снаряда в минуту, а затем — один снаряд каждые три минуты.

"Пхеньян имеет сотни таких пушек и может позволить себе отправить значительное количество Кремлю", – добавил эксперт.

Система "Коксан" была впервые представлена в 1978 году, а модернизированная версия — в 1989. Согласно проекту "Ракетная угроза" Центра стратегических и международных исследований, это самая дальнобойная неракетная артиллерийская система Северной Кореи, способная стрелять осколочно-фугасными снарядами на 40 км или ракетными боеприпасами на 60 км.

Высокая дальность действия этих систем ставит их на уровень с современными артиллерийскими установками, хотя они уступают американским HIMARS с ракетами GMLRS.

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