Петиция об уменьшении мобилизационного возраста собрала необходимое количество подписей: ее рассмотрит президент

5 июля на ресурсе интернет-представительства президента Украины появилась электронная петиция с призывом уменьшить верхний предел мобилизационного возраста для мужчин с 60 до 50 лет. 1 сентября петиция набрала необходимое количество голосов.



В Украине предлагают уменьшить верхний предел возраста мобилизации. Фото из открытых источников

Автор петиции Андрей Азаров зарегистрировал свое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст мужчин с 60 до 50 лет. Целью обращения Азаров указывает на "улучшение экономического положения в стране".

1 сентября петиция преодолела барьер в 25 тыс. подписей и должна быть рассмотрена президентом Украины. Отметим, что рассмотрение петиции не означает, что выдвинутые в ней предложения будут сразу приняты.

Сейчас под мобилизацию в Украине подпадают мужчины, пригодные по состоянию здоровья в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, в некоторых случаях мужчины могут мобилизовать даже до 25 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша готова вернуть военнообязанных мужчин в Украину. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в Польше начал работать новый рекрутинговый проект, с помощью которого военнообязанные украинцы смогут добровольно вернуться в Украину. По словам представителя Зеленского, мужчин будут возвращать только добровольно, чтобы не нарушить законодательство страны. Подоляк указывает, что это будет одна из возможностей легализоваться, если военнообязанный незаконно покинул территорию Украины.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Денисе Шмыгале, который заявил о способе наполнения бюджета Украины по принципу "Воюй или работай".