"Песнями их не остановить". Наступление россиян набирает обороты

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Марьян Ощановский
Российские захватчики ускорили темпы наступательных операций в Покровском направлении.
РФ ускоряют наступление. Фото из открытых источников
Немецкий военный журналист Юлиан Репке заявил, что если россияне продолжат продвигаться со скоростью, с которой они сейчас наступают в сторону Покровска, то до Киева дойдут через два года.
На публикацию журналиста отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Военнослужащий отметил, что "победными песнями, надеждами и чаяниями врага не остановить".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать по всей линии фронта и имеют тактический успех на Покровском и Торецком направлениях, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам военнослужащего, украинская армия вынуждена отступать из-за наличия одних и тех же проблем. "Проблемы у нас те же: тотальное преимущество противника во всем, нехватка людей и организационный хаос, когда на одном участке подразделений вроде бы достаточно, но как целостных организмов бригад не так уж много", — рассказал Николай Мельник.
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