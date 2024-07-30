"Песнями их не остановить". Наступление россиян набирает обороты

Российские захватчики ускорили темпы наступательных операций в Покровском направлении.

РФ ускоряют наступление. Фото из открытых источников

Немецкий военный журналист Юлиан Репке заявил, что если россияне продолжат продвигаться со скоростью, с которой они сейчас наступают в сторону Покровска, то до Киева дойдут через два года.

На публикацию журналиста отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Безусловно, все подсчеты "экспертов", где и когда продвинутся россияне – это гадания на кофейной гуще. Но относиться к проблеме слишком легкомысленно не советовал бы. Правда в том, что россияне действительно быстро продвигаются. Это не сложно заметить даже на картах, которые есть в сети", – отметил Максим Жорин.

Военнослужащий отметил, что "победными песнями, надеждами и чаяниями врага не остановить".

"Россияне останавливаются только там, где получают по зубам. А если их не остановить, война реально может прийти очень быстро. В том числе домой к тем, кто не пошел на войну. Надо просыпаться, снимать с головы кастрюлю надежд и становиться к борьбе. Все очень просто: чем раньше мы уничтожим россиян, тем быстрее закончится война", – подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать по всей линии фронта и имеют тактический успех на Покровском и Торецком направлениях, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам военнослужащего, украинская армия вынуждена отступать из-за наличия одних и тех же проблем. "Проблемы у нас те же: тотальное преимущество противника во всем, нехватка людей и организационный хаос, когда на одном участке подразделений вроде бы достаточно, но как целостных организмов бригад не так уж много", — рассказал Николай Мельник.

