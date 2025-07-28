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Кравцев Сергей
Турция, как площадка для переговоров, подходит всем участникам диалога, руководство страны обеспечивает хорошие условия для продолжения диалога между различными сторонами. Такое заявление в интервью радио "Маяк" сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путин Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Рассуждая о возможных переговорах Путина и президента США Дональда Трампа, Дмитрий Песков отметил, что Турция нравится всем переговорным сторонам.
Читайте также на портале "Комментарии" — сколько продолжается полномасштабная война России против Украины, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды, чтобы именно его страна стала площадкой для реальных мирных переговоров о прекращении войны. Именно поэтому, реализуя свой план, президент Турции на этой неделе хочет поговорить по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. Заявление турецкого лидера приводит Anadolu Agency.
Отмечается, что таким образом Реджеп Эрдоган стремится оценить вероятность встречи лидеров в Стамбуле для окончательного решения вопроса войны в Украине.
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