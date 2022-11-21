Пес Патрон стал первой собакой в истории, получившей титулул от UNICEF: подробности

Известный украинский пес-сапер Патрон стал первой собакой в мире, получившей титул "Пса доброй воли" UNICEF. Об этом сообщают на странице талисмана черниговских пиротехников ГСЧС в Instagram.

"Мы не можем больше сдерживать себя и молчать об этом. Состоялось уникальное событие в истории ЮНИСЕФ. Впервые мы подписали меморандум о совместной работе и предоставили статус "Пес Доброй воли" самому известному собачке Патрону", — заявили в ЮНИСЕФ Украина.

В сообщении говорится, что Патрон очень важен для украинских детей и не только. А еще его тоже обожают и взрослые. Кроме этого, на подписание меморандума пригласили еще участников урока по минной безопасности, который провел Патрон еще летом.

"Мой новый, я бы сказал, титул "Пес Доброй Воли" означает, что все наши беседы о безопасности не были напрасны. Еще раз, прошу вас очень сильно: если видите незнакомый предмет или обломок ракеты, снаряда. Не подходите. Не трогайте. Звоните в 101. Пообещайте мне быть внимательными", — отреагировал на свой новый статус Патрон.





Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что известный пес-сапер Патрон потролил Макрона, прибывшего с официальным визитом в Украину. Известный украинский пес-сапер прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Четвероногий спасатель потроил президента Франции за частые звонки "одному уважаемому человеку". Детский любимец написал в сети, что пошел грызть телефонные провода, потому что в Украину приехал Эммануэль Макрон, а у него есть некоторые проблемы с безудержным желанием звонить одному уважаемому человеку.