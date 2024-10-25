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Первый шаг к заморозке войны: что заявил Эрдоган по итогам переговоров с Путиным в Казани

Президент Турции вновь заявил, что увидел готовность Путина обсуждать вопрос о прекращении огня

сегодня, 11:35
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Кравцев Сергей

Российские пропагандисты принялись разносить новость о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что увидел на переговорах в Казани стремление российского диктатора Владимира Путина к прекращению огня на Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство РИА Новости. 

Первый шаг к заморозке войны: что заявил Эрдоган по итогам переговоров с Путиным в Казани

Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

Также сообщается, что Эрдоган сообщил, что обсуждал с Путиным в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом. Анкара готова продолжать дипломатические усилия в этом направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для России, что должно было разблокировать переговорный процесс. Эту информацию он передал в Кремль.                                      

Содержание так называемого секретного украинского предложения кремлевский диктатор не обнародовал. 

"Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики", – заявил Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало – российскому диктатору Владимиру Путину не понравилось заявление генсека ООН Антониу Гутерриша во время саммита БРИКС, в котором он призвал к миру для сектора Газа и Ливана, а также для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Welt.




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Источник: https://t.me/rian_ru/266373
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