Российские пропагандисты принялись разносить новость о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что увидел на переговорах в Казани стремление российского диктатора Владимира Путина к прекращению огня на Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

Также сообщается, что Эрдоган сообщил, что обсуждал с Путиным в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом. Анкара готова продолжать дипломатические усилия в этом направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для России, что должно было разблокировать переговорный процесс. Эту информацию он передал в Кремль.

Содержание так называемого секретного украинского предложения кремлевский диктатор не обнародовал.

"Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики", – заявил Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало – российскому диктатору Владимиру Путину не понравилось заявление генсека ООН Антониу Гутерриша во время саммита БРИКС, в котором он призвал к миру для сектора Газа и Ливана, а также для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Welt.



