Первые женщины-заключенные пополнили ряды ВСУ: какое количество

На службу в ряды Вооруженных сил Украины присоединились семь женщин, отбывавших наказание в тюрьме. Они изъявили желание подписать контракты с ВСУ и прошли военно-врачебную комиссию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Министерства юстиции.



Первые заключенные женщины заключили контракты с ВСУ. Фото из открытых источников

Заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, что осужденные женщины воспользовались изменениями в мобилизации, позволяющими заключенным стать в ряды ВСУ.

"Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас имеем решение относительно первых 7 осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ", — сообщила Высоцкая.

Как отметили в Минюсте, осужденные женщины самостоятельно решили попасть в ВСУ, прошли ВВК и получили согласие командиров на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны.

Также в министерстве сообщили, что 6101 осужденный изъявил желание присоединяться к армии после изменений в законодательстве. Из них 3823 человека покинули тюрьмы, начали обучение в военных центрах или уже находятся на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, из каких областей больше всего осужденных изъявили желание пойти на защиту Украины. Лидером стали Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Ровенская и другие области.

Также "Комментарии" писали о том, что отряд российских "женщин-зечек" штурмовал украинские позиции. Военный рассказал о результате противостояния.