Первые реакции мировых лидеров на российскую атаку по детской больнице

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Slava Kot
Мировые лидеры отреагировали и осудили российский ракетный удар по Украине, в том числе попадание российских ракет по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Большинство политиков ответили на сообщение президента Владимира Зеленского в соцсетях с последствиями ракетного удара по больнице.
Мировые лидеры осудили удар России по детской больнице. Фото из открытых источников
Премьер Эстонии Кая Каллас назвала кадры с последствиями российского удара по детской больнице шокирующими и заявила, что военные преступники должны быть наказаны.
Лидер Молдовы Мая Санду заявила, что Россия совершает негуманно атакуя гражданские объекты, в том числе больницы в Украине.
Президент Чехии Петр Павел считает, что удар по детской больнице лишь подтверждает, что Россия не остановится ни перед чем. Глава МИД Чехии Ян Липовский указал, что Россия своими действиями демонстрирует отсутствие желания идти к мирным переговорам.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отреагировал на российский ракетный удар по украинским городам. По его словам, Украине необходимо предоставить большее вооружение.
По состоянию на 8 июля во время удара по детской больнице "Охматдет" два человека погибли. Один из погибших оказался 30-летний врач. Кроме того, известно еще о 16 пострадавших, в том числе семерых детях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Великобритании назвал российский ракетный удар по детской больнице в Киеве "самым большим извращением".
Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление об ответе Украины на удар по больнице "Охматдет".
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Ігор
8 июля 2024, 15:56
Іона знайшов мужність визнати, що все це тому, що він на борту і він там Чужий. Порятунок - тільки позбувшись його з човна. Сучасне Зло під кайфом, буде до кінця чіплятись за владу і у відосиках перекладати провину. Це Зло - Чужий Організм всередині України, який з'їдає її з середини. Гитлера і Пол Пота позбулись тільки завдяки зовнішньому втручанню. Так і з цим корумпованим Маньяком, який на плечах Порошенка увійшов у владу. Разом з Януковичем та Росією у Крим та Донбас. Історія має приклади, коли ворог входив у місто на плечах своїх.