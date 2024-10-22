Первая реакция Северной Кореи на своих солдат на войне в Украине

Северная Корея впервые отреагировала на информацию о привлечении северокорейских военных для помощи России в войне в Украине. По словам представителя КНДР в ООН, такие заявления следует считать "безосновательными стереотипными слухами".



Северокорейские военные. Фото: CNTAC

Представитель Северной Кореи на заседании комитета во время Генассамблеи ООН прокомментировал заявления о сотрудничестве РФ и КНДР, в частности, отправку северокорейских военных на войну в Украину.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не нуждается в комментировании таких безосновательных стереотипных слухов", — сказал дипломат КНДР.

Это стал первый публичный и официальный комментарий Северной Кореи на информацию южнокорейской разведки, которая сообщила о решении КНДР направить более 10 тыс. военных в РФ для учений, а затем и привлечения к войне в Украине под видом бурят и якутов. Кроме того, сообщалось, что первые полторы тысячи солдат КНДР уже прибыли во Владивосток.

Также об отправке северокорейских солдат на войну в Украину сообщал президент Владимир Зеленский, указывая, что такая информация поступила от украинской разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно данным Южной Кореи, КНДР может потребовать от Путина ядерные технологии в обмен на своих солдат на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле отреагировали на информацию о присутствии войск Северной Кореи на войне в Украине, назвав такие заявления "противоречивыми", но не стали их опровергать. Кроме того, в США также прокомментировали вовлеченность северокорейских солдат к помощи России.



