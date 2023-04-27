Перерезал горло: оккупанты признают, что убивают пленных

Оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов. Такие убийства совершаются зверским способом – пленным перерезают горло. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, сделанный на восточном фронте Украины, передают "Комментарии".

Преступления рашистов

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – рассказывает российский военный своей знакомой о преступлении, которое должен совершить после этого телефонного разговора.

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"Люди, которые военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – объясняет рашист.

Он подробно рассказывает, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.

Служба безопасности Украины установила личность палача, его данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщает прессслужба ведомства.

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