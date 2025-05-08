Перемирие по-путински: в Минобороны РФ сделали циничное заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, в том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.
Минобороны РФ. Фото: из открытых источников
В оборонном ведомстве страны-агрессора цинично заявили, что все группировки российской армии с полуночи 8 мая полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Ожидаемо россияне поспешили обвинить ВСУ в обстрелах.
Отметим, в то же время украинские защитники не увидели со стороны РФ даже готовности о том, чтобы прекратить огонь.
Так, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире общенационального телемарафона заявил, что на фронте в Украине продолжаются бои, несмотря на заявления путинского режима о начале так называемого "перемирия". Поэтому говорить о прекращении огня на линии соприкосновения нельзя. Об этом рассказал.
По его словам, зафиксированы штурмовые действия со стороны оккупантов с полуночи на Лиманском, Волчанском, Краматорском направлениях, в частности в Часовом Яру, а также в районе Торецка и на Покровском и Новопавловском направлениях.
Новости