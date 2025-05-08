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Перемирие по-путински: в Минобороны РФ сделали циничное заявление

В Минобороны РФ уверяют, что прекратили огонь на фронте и обвиняют ВСУ в обстрелах

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, в том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Такое заявление сделали в Минобороны РФ. 

Перемирие по-путински: в Минобороны РФ сделали циничное заявление

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве страны-агрессора цинично заявили, что все группировки российской армии с полуночи 8 мая полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Ожидаемо россияне поспешили обвинить ВСУ в обстрелах.

"Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий. Киевский режим предпринял две попытки прорыва через госграницу России в Курской области, а также атаку в районе Дзержинска в ДНР", – сообщил в Минобороны России. 

Отметим, в то же время украинские защитники не увидели со стороны РФ даже готовности о том, чтобы прекратить огонь.

Так, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире общенационального телемарафона заявил, что на фронте в Украине продолжаются бои, несмотря на заявления путинского режима о начале так называемого "перемирия". Поэтому говорить о прекращении огня на линии соприкосновения нельзя. Об этом рассказал.

"Он (противник – ред.) менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений с утра не было, но были активные боестолкновения на ряде направлений. Поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", — сказал спикер. 

По его словам, зафиксированы штурмовые действия со стороны оккупантов с полуночи на Лиманском, Волчанском, Краматорском направлениях, в частности в Часовом Яру, а также в районе Торецка и на Покровском и Новопавловском направлениях. 

"Поэтому говорить о перемирии, которое они (россияне, — ред.) объявили, его не заметно на фронте", — добавил Трегубов.




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