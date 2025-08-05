Перемирие до 8 августа: на Западе рассказали, о чем говорит новое заявление Кремля

Путинский режим продолжает делать все возможное, чтобы лишь создать видимость готовности к переговорам на самом высоком уровне и намекает на то, что еще не созданы все необходимые для них условия. Так пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "не исключает" встречи со своим украинским коллегой, но только после того, как будет проведена некая "работа". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Авторы публикации называют последнее заявление Пескова, сделанное в понедельник, очередной попыткой Москвы избежать серьёзных переговоров, несмотря на требование президента США Дональда Трампа, чтобы Россия согласилась на перемирие до 8 августа – в противном случае последуют тарифные меры.

Журналисты напоминают, что изначально глава Белого дома дал России 50 дней, но вскоре он сократил срок, заявив, что он "разочарован" Путиным.

Песков сообщил журналистам, что российский диктатор "не исключает" встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским — "после того, как будет выполнена необходимая работа на экспертном уровне и пройден нужный путь". По его словам, эта работа "ещё не была проделана".

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев понимает, кто принимает решения в России, и поэтому Украина в очередной раз предлагает перейти от технических обсуждений к реальным переговорам – не обмениваться заявлениями, а встретиться на уровне лидеров.

Журналисты подчеркивают, Кремль не раз намекал на готовность к переговорам с Украиной ради завершения войны, выдвигая при этом туманные и малореалистичные условия, что позволяло затягивать процесс, продолжать обстрелы и захват новых территорий.

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