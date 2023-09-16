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Переломный момент в войне: эксперты назвали город, освобождение которого приблизит победу

У ВСУ уже появилась возможность освободить Мелитополь

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Обсуждая тему украинского контрнаступления большинство военных экспертов делают акцент именно на существенное освобождение юга Украины. Освобождение какого города может стать ключевым для приближения победы? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Переломный момент в войне: эксперты назвали город, освобождение которого приблизит победу

ВСУ. Фото: из открытых источников

Важнейшее на сегодняшний день для войск РФ — контролировать оккупированные территории на юге

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "ТСН" заявил, что деоккупация Мелитополя может сыграть решающую роль в продвижении украинской армии.


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"Вообще, освобождение юга – это переломный момент. Потому что для России очень важно сохранять контроль за Крымом, сохранять сухопутный коридор в Крым: по военным соображениям, по лишению Украины экономических возможностей и потенциала", – Александр Мусиенко. 

По его словам, Кремль подает захват южных территорий Украины, "пробивание" сухопутного коридора в Крым, как нечто уникальное и выдающееся. 

Эксперт отметил, если Россия потеряет Мелитополь и другие южные территории Украины – это будет серьезный удар. Это хорошо понимает Кремль. 

"Мне кажется, что это и будет переломным моментом", – высказался эксперт.

К тому же, добавил Мусиенко, после деоккупации южных территорий освобождение Крыма станет лишь вопросом времени.

Угроза окружения Мелитополя сразу побудит россиян к "жесту доброй воли"

Военный эксперт Олег Жданов у себя на ютуб-канале высказал мнение, что уже сейчас для ВСУ открываются хорошие перспективы по осовбождегнию Мелитополя. У украинских войск есть довольно неплохой темп продвижение, который нужно развивать.

При этом Жданов считает, что для ВСУ нет смысла штурмовать окопы вокруг Мелитополя, которые сейчас РФ начинает заполнять десантниками.

Эксперт считает, что лучшим вариантов будет, если брать Мелитополь в окружение, обходить этот город. 

"Можно будет совершать рейдовые действия, можно громить эти опорные пункты, но главное – маневренными действиями продвигаться в направлении Азовского побережья", — высказался Жданов.

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