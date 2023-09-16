Переломный момент в войне: эксперты назвали город, освобождение которого приблизит победу

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Кравцев Сергей
Обсуждая тему украинского контрнаступления большинство военных экспертов делают акцент именно на существенное освобождение юга Украины. Освобождение какого города может стать ключевым для приближения победы? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "ТСН" заявил, что деоккупация Мелитополя может сыграть решающую роль в продвижении украинской армии.
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По его словам, Кремль подает захват южных территорий Украины, "пробивание" сухопутного коридора в Крым, как нечто уникальное и выдающееся.
Эксперт отметил, если Россия потеряет Мелитополь и другие южные территории Украины – это будет серьезный удар. Это хорошо понимает Кремль.
К тому же, добавил Мусиенко, после деоккупации южных территорий освобождение Крыма станет лишь вопросом времени.
Военный эксперт Олег Жданов у себя на ютуб-канале высказал мнение, что уже сейчас для ВСУ открываются хорошие перспективы по осовбождегнию Мелитополя. У украинских войск есть довольно неплохой темп продвижение, который нужно развивать.
При этом Жданов считает, что для ВСУ нет смысла штурмовать окопы вокруг Мелитополя, которые сейчас РФ начинает заполнять десантниками.
Эксперт считает, что лучшим вариантов будет, если брать Мелитополь в окружение, обходить этот город.
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