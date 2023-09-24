Перекрывают последний воздух: на оккупированной части Донбасса россияне ввели новые запреты

На Донбассе оккупанты ввели новые запреты (фото из открытых источников)

Россияне вводят новые запреты на оккупированной Россией части Донецкой области. Об этом говорится в указе главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

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В сообщении говорится, что в настоящее время на оккупированном Донбассе вводится военная цензура, запрет на собрания, запрет на проведение митингов и демонстраций, пикетов и других массовых мероприятий.

Кроме этого, оккупанты ввели запрет на проведение забастовок и других способов приостановки или прекращения деятельности организаций. Также запрещен выезд без разрешения во все страны, кроме России, так называемым "чиновникам" и "бюджетникам".

"Ввести военную цензуру по почтовым отправлениям и сообщениям, передаваемым посредством телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", — говорится в сообщении.

А еще оккупанты вводят комендантский час с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00 часов.

Напомним, что "Комментарии" писали о новой проблеме в России . Последствия российского вторжения в Украину вынуждают перестраивать российскую экономику и изменить приоритеты финансирования. Кремль намерен значительно увеличить расходы на оборонную сферу в следующем году.

Согласно проектам планов бюджета РФ расходы на русскую армию возрастут до 6% от общего ВВП России. Таким образом, каждый 16 рубль в российской экономике будет попадать на военные нужды.

В денежных суммах это означает, что Кремль увеличивает расходы на армию до почти 11 трлн рублей в 2024 году, что вдвое больше, чем в 2023 году и в три раза больше, чем в 2021 году, прежде чем Путин напал на Украину. Помимо расходов на "оборонительную сферу" Россия также увеличивает размер секретных расходов. Они вырастут до 11,1 трлн. рублей.

