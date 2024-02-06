Переход к обороне: как изменение тактики ВСУ повлияет на наступление РФ

Строительство новых оборонных фортификационных сооружений, о чем заявила Украина, усложнит продвижение российских войск, убеждена военный корреспондент Шинед Бейкер.

Украина возводит оборонительные укрепления. Фото из открытых источников

Как известно, в январе украинское правительство заявило о планах инвестировать почти 500 млн долларов в строительство оборонных сооружений, которые будут расположены вдоль границы с Россией и на Донбассе.

Аналитик Института изучения войны Райли Бейли также считает, что оборонные укрепления усложнят атаки российских захватчиков на украинские позиции.

"Проблема России в том, что в этой войне труднее атаковать территорию, чем защищать ее. РФ уже испытала трудности с продвижением. Новые оборонные укрепления, вероятно, сделают их продвижение еще более тяжелым", — рассказал Райли Бейли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.

