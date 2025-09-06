Переговоры в Москве невозможны: что взамен Зеленский предложил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву и заявил, что хозяин Кремля может приехать в Киев. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал в интервью ABC News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", — отметил глава государства.

Президент добавил, что Путин это понимает, приглашая его посетить российскую столицу.

По мнению Владимира Зеленского, так называемое предложение Путина имело целью оттянуть встречу, ведь президент Украины неоднократно заявлял, что готов к встрече с кремлевским правителем в любом формате.

"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что не может быть приемлемым ни для меня, ни для других", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — предложение российского диктатора Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве свидетельствует о нежелании Кремля вести реальные переговоры на уровне лидеров. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"Предложение несерьезно с самого начала. Оно направлено на блокирование. Мы доносим это до наших партнеров, в частности до американской стороны, демонстрируя, что Россия, к сожалению, продолжает отказываться от встречи. Но тот факт, что допускают в принципе возможность встречи, все же является движением в правильном направлении", – пояснил он.

По словам Тихого, необходима встреча лидеров в двустороннем или трехстороннем формате.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский намекнул, что у Украины уже есть чем достать до Москвы и не только.



