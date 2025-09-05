У Зеленского назвали условия, где может состояться его встреча с Путиным

Предложение российского диктатора Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве свидетельствует о нежелании Кремля вести реальные переговоры на уровне лидеров. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Встреча Зеленского с Путиным (фото из открытых источников)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским диктатором необходима для завершения войны. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами по итогам переговоров в формате "Коалиции желающих".