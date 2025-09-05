logo

У Зеленского назвали условия, где может состояться его встреча с Путиным
У Зеленского назвали условия, где может состояться его встреча с Путиным

Нужна именно встреча лидеров – трехсторонний или двусторонний формат, подчеркнул Георгий Тихий.

5 сентября 2025, 19:20
Автор:
Лиля Воробьева

Предложение российского диктатора Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве свидетельствует о нежелании Кремля вести реальные переговоры на уровне лидеров. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Путину на "приглашение" в Москву на переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским диктатором необходима для завершения войны. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами по итогам переговоров в формате "Коалиции желающих".

"Это не о желании, это нужно. Мы поддерживаем ее в любом формате – и трехстороннюю, и двустороннюю. Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Хочешь, чтобы встречи не было – надо пригласить меня в Москву. Поэтому я думаю, что Россия началась. их желание окончания войны. А встреча, взрослые лидеры из встречи такого уровня должны исходить с результатом.



