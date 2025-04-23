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Переговоры в Лондоне потеряли смысл после отказа Зеленского от ключевого предложения США

По информации CNN, Рубио не едет в Лондон после того, как Зеленский отверг признание Крыма российским

сегодня, 10:42
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Кравцев Сергей

Изначально в переговорах в Лондоне 23 апреля должна была участвовать вся американская делегация во главе с госсекретарем США Марком Рубио, но тот в последний момент отказался от переговоров по Украине. Причиной якобы стал отказ президента Владимира Зеленского признать Крым российским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Переговоры в Лондоне потеряли смысл после отказа Зеленского от ключевого предложения США

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Ссылаясь на свои источники, журналисты отмечают, что Марко Рубио фактически проигнорировал встречу в Лондоне, потому что Украина дала понять, что отклонит ключевую деталь мирного плана администрации Дональда Трампа.

Как рассказал изданию информированный чиновник, предложение США включает признание Крыма частью России. По словам собеседника, это также приведет к прекращению огня на линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 апреля, четко дал понять, что он открыт к переговорам с Россией, но Украина не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом.

"Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Не о чем говорить. Это противоречит нашей конституции", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон надеется получить от Киева положительный ответ на мирные рамки, представленные в "окончательном предложении" главы Белого дома Дональда Трампа. Они включают, в частности, заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" Вашингтоном Крыма как часть РФ, отмену санкций и не только. С деталями предложений американского лидера ознакомились авторы публикации "Axios".

Также издание "Комментарии" сообщало – в ISW считают, что Россия, вероятно, использует перемирие для подготовки к новому наступлению на Украину.




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