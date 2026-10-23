В Кремле озвучили официальную позицию по поводу будущих дипломатических треков по урегулированию украинского конфликта. Представитель российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали запланированной встречи в ОАЭ, прокомментировал ритмичность топливных поставок за океан и оценил вовлеченность европейских партнеров.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Официальная Москва подтвердила, что ближайший раунд дипломатических переговоров состоится в первой половине ноября этого года.

"Переговоры, запланированные в ноябре в Абу-Даби, — подчеркнул спикер Кремля, отвечая на вопрос о составе участников, — будут в трехстороннем формате РФ — США — Украина".

Комментируя вероятное участие европейской стороны в этом процессе, Песков отметил, что целесообразность появления специального представителя от Евросоюза будет напрямую зависеть от той стратегической линии, которую в конце концов выберет Брюссель. В то же время, он признал, что выстроить глобальную европейскую архитектуру безопасности без других региональных игроков невозможно, однако стартовый диалог начнется именно в трехстороннем поле.

Главным вектором предстоящего саммита в ОАЭ станет обсуждение взаимных гарантий стабильности после завершения горячей фазы противостояния.

"Путин обозначил тему трехсторонних переговоров, — акцентировал Дмитрий Песков, очерчивая ключевую повестку дня лидеров, — это вопрос безопасности для РФ и Украины после выхода на мирное урегулирование".

Спикер добавил, что трек безопасности является фундаментальным, ведь без его комплексного решения достичь общего мира не удастся. При этом позиция Кремля состоит в недопущении навязывания кому-либо чужих взглядов на мироустройство.

Кроме того, в Москве прокомментировали вероятные контакты на самом высоком уровне в Китае с участием лидеров трех ядерных государств. Песков согласился, что гипотетическая встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина имеет колоссальное значение, однако призвал не проводить исторических параллелей и подчеркнул, что это не новая Ялта.

Также представитель Кремля отреагировал на слухи о гуманитарных треках и экономических операциях. Он категорически опроверг информацию медиа о том, что недавнее увольнение американского учителя Стивена Хаббарда якобы было тайным обменом на руководителя медийного проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука.

Коснувшись темы энергетического экспорта, Песков отметил, что соответствующие официальные сообщения от профильного министерства энергетики по поводу первого танкера с российским дизтопливом в США уже обнародованы.

"Следующие отправки, – резюмировал пресс-секретарь российского лидера, подтверждая постоянство топливного коридора, – будут ритмично продолжаться".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские требования могут выходить далеко за пределы неоккупированной части Донбасса. Кремль также заинтересован в том, чтобы ограничить участие США в вопросах безопасности Украины. Такое мнение высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус, комментируя перспективы переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.