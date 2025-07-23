Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: в США сделали прогноз, что будет по итогам

В среду вечером, 23 июля, в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает The New York Times , стороны имеют кардинально противоположные позиции, поэтому прорыв в мирном процессе пока маловероятен. Однако, по данным источников, возможны договоренности по гуманитарным вопросам, в частности, по обмену пленными или эвакуации гражданского населения.

Переговоры Украины и РФ (фото из открытых источников)

Компромиссов не видно

Украина настаивает на полном прекращении огня со стороны российских оккупационных войск как предпосылке для дальнейших переговоров о мире. Россия же требует сначала заключения соглашения, а потом — прекращения боевых действий.

По словам президента РФ Владимира Путина, Москва не прекратит огонь, пока Киев не согласится на ряд ультимативных требований — среди них ограничение деятельности ВСУ и признание аннексированных украинских территорий частью России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится ни на какие уступки, ограничивающие суверенитет или территориальную целостность государства. Украина также не признает никаких "субъектов РФ" на своей территории.

Роль Трампа и дипломатическое давление

Переговоры, по данным журналистов NYT , частично возобновились из-за политического давления со стороны президента США Дональда Трампа. С начала года американский лидер, по информации источников, прибегает как к давлению, так и обещаниям, чтобы заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Ни Украина, ни Россия не спешат публично отказываться от диалога, чтобы не дать Трампу оснований избрать сторону, особенно накануне важных внутриполитических событий в США.

Аналитики ожидают, что реального прорыва по результатам встречи не последует. Однако возможно продвижение в сопутствующих гуманитарных вопросах, которые могут стать первым шагом к налаживанию конструктивного диалога.

"Ожидания того, что обе стороны согласятся на мирные условия в среду, чрезвычайно низкие. В то же время аналитики будут искать постепенный прогресс во вспомогательных вопросах, свидетельствующих о нахождении общего языка", — говорит автор статьи, вероятно имея в виду, гуманитарные вопросы.